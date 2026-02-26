Search here...

Tyto elegantní šaty slibují vyřešení našeho největšího módního problému

Émilie Laurent
Brzy si nebudete muset vybírat mezi květinovým vzorem nebo potiskem s puntíky. Konec váhání před zrcadlem ani bojů o ramínka na šaty. To je slib elegantních šatů od Adobe, které zaručují vzhled „šitý na míru“. Sami řeší všechna módní dilemata. Jejich jedinečná vlastnost? Reagují na vaše estetické touhy a okamžitě mění vzory.

Šaty, které se promění jediným kliknutím

Představte si svět, kde můžete změnit design svých šatů jen pár kliknutími, aniž byste museli jít domů nebo si najít odlehlé místo. Šaty, které vás ušetří před improvizovanými módními přehlídkami ve vaší ložnici a zabrání vám hrát si s oblečením na frak „eeny, meeny, miny, moe“. Šaty, kde jste svým vlastním stylistou a můžete si je přizpůsobit podle svého zdání jediným stisknutím tlačítka. Tohle není dress code sci-fi filmu, ani dějová linie jako v „Black Mirror“. Je to módní revoluce, kterou vám přináší Adobe.

Softwarová společnost stojící za Photoshopem vytvořila unikátní, ale pozoruhodně všestranné „digitální šaty“. Tyto chameleoní šaty s názvem „Project Primrose“ se transformují podle přání nositelky a přecházejí od jednoduchých pruhů k rozmarným grafickým tvarům. Poprvé byly představeny v roce 2023 na veletrhu Adobe MAX 2023: Sneaks v Los Angeles a dokážou se dokonce animovat na siluetě nositelky, čímž vytvářejí dojem pohyblivého uměleckého díla.

Moderní kouzelnický trik, který je možný díky „vylepšeným“ flitrám. Tento design s efektem „hadí kůže“ neobsahuje kůži ani flitry, ale „reflexní moduly rozptylující světlo“ vyrobené z tekutých krystalů podobných těm, které se používají v chytrém osvětlení. Tyto futuristické šaty nejen splňují sny každé nerozhodné módní nadšenkyně, ale také ohlašují novou éru v módě – éru, která je osobnější a praktičtější.

Víc než jen střih: šaty, které se vám přizpůsobí

Tyto šaty skrývají desítky dalších vrstev a místo aby v zrcadle zdůrazňovaly vaše nejistoty, spíše se zapojují do krásného dialogu s vaším tělem. Je to téměř vizuální podívaná. Silueta je nově interpretována a splývá s oděvem. Svůj vzhled můžete osvěžit v několika jednoduchých krocích a plynule přejít z „kanceláře“ do „dívčího večera“, aniž byste museli opustit domov. Je těžké ignorovat vynalézavost tohoto výtvoru.

A ve světě, kde každý outfit ve městě vypadá stejně a je pouze odrazem prchavých trendů, dávají tyto chytré šaty ještě větší smysl. Kromě toho, že vám ráno ušetří drahocenný čas a umožní vám odložit budík, nabízejí osobnější a méně uniformní styl.

Spektakulární vychytávka, nebo skutečná revoluce?

Buďme upřímní: prozatím jsou tyto šaty spíše velkolepým prototypem než konfekčním kouskem připraveným vtrhnout do našich šatníků. Zaujmou, ohromí, rozpoutají v lidech debatu, ale dokážeme si opravdu představit, že bychom šli do práce v šatech oživených pohyblivými vzory?

Pro některé se tato myšlenka zdá přehnaná. Pro jiné je to čiré nadšení: konečně interaktivní móda, nekonečně přizpůsobitelná, která se vyhýbá nadměrné spotřebě. Už není třeba kupovat tři různé verze, abyste si mohli upravit styl. Stačí jedno kliknutí. Pokud se technologie stane dostupnou a přenosnou pro každodenní použití, mohla by změnit způsob, jakým konzumujeme módu. Společnost Adobe navíc míří ještě dále a usiluje o to, aby se z těchto šatů stal „oděv do každého terénu“.

„Návrháři mohou tuto technologii integrovat do oblečení, nábytku a dalších povrchů, a odemknout tak nekonečné možnosti stylingu, jako je například možnost stáhnout si a nosit nejnovější výtvor od svého oblíbeného návrháře,“ uvedla společnost Adobe. Jinými slovy, tyto šaty jsou navrženy tak, aby byly soběstačné. A tento téměř utopický kousek zdobil i přehlídkové molo na Týdnu módy, a to díky návrháři Christianu Cowanovi. Ten mu dal mírnou proměnu a přidal 1 264 okvětních lístků, 144 hvězd a 45 000 krystalů.

Elegantní šaty, které se samy upraví, pružné oblečení , které se přizpůsobí našim váhovým výkyvům, oděvy, které se dají proměnit v tašky nebo bundy... móda zítřka bude tvořena aktivními textiliemi, dynamickými detaily a důmyslnými doplňky. Je mnohem slibnější než „kyborgské“ siluety popisované ve sci-fi.

