Search here...

„Ikonická“: Bella Hadid oživuje tento legendární trend z roku 2000

Módní trendy
Fabienne Ba.
@bellahadid/Instagram

Bella Hadid není žádným nováčkem v oblasti stylového prohlášení, ale její výlet do Aspenu v Coloradu koncem prosince rozhodně udělal dojem. Na fotografiích v zasněženém letovisku supermodelka oživila trend, o kterém si mnozí mysleli, že skončil v módních archivech: přiléhavé legíny zastrčené do vysokých bot UGG. Výsledek? Sociální média jsou v plném proudu a nostalgie po roce 2000 se vrací.

Duo legín a UGG: rehabilitovaná ikona

V roce 2000 americká podnikatelka a mediální osobnost Paris Hilton a americká herečka a stylistka Nicole Richie zavedly toto duo jako oficiální uniformu it-girls. V té době ztělesňovalo uvolněný luxus. Bella Hadid v této tradici pokračuje a zároveň koncept modernizuje. Volí technické černé legíny, ultra-pružné, které obepínají tělo, aniž by ho stěžovaly, a zastrkuje je do bot UGG, což je přímý odkaz na ikonické modelky z počátku roku 2000. Zde se tělo neschovává: je oslavováno. Legíny se stávají druhou kůží a jsou navrženy tak, aby lichotily všem typům postav hebkostí a sebevědomím.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený kurátory popkultury (@deuxmoi)

Když se ležérnost setká s luxusem

Bella Hadid vyniká v proměně pohodlného outfitu v módní doplněk. Aby se vyhnula vzhledu „domácího oblečení“, přidala obrovskou, nadměrnou péřovou bundu z umělé kožešiny, která je stejně efektní jako hřejivá. Kontrast je dokonale provedený: velkorysý objem nahoře, čisté linie dole.

Detail, který dělá ten rozdíl? Zářivě červená vintage kabelka Chanel, doplněná ležérně uvázaným šátkem. Sluneční brýle pilotky dotvářejí vzhled a dodávají mu nádech glamouru. Už to není jen praktický vzhled; je to způsob, jak říct, že pohodlí může být silné a nepopiratelně módní.

Legíny, předpovídaná hvězda sezón 2025-2026

Zatímco Bella Hadid vrátila legíny do centra pozornosti, přehlídková mola tento trend potvrzují. Prada, Chloé a Ferragamo je všechny začlenily do svých nedávných kolekcí, vrství je pod přiléhavé sukně, kombinují je se strukturovanými saky nebo je nosí s vysokými kozačkami. Na ulici je již přijala americká modelka a podnikatelka Kendall Jenner a americká herečka a režisérka Katie Holmes, aby s elegancí a lehkostí čelily městské zimě. Poselství je jasné: legíny už nejsou jen základním sportovním kouskem oblečení. Staly se samo o sobě lichotivým módním prohlášením.

Proč je tento comeback tak lákavý?

Toto módní oživení funguje, protože reaguje na hlubokou touhu: cítit se ve svém oblečení dobře, aniž byste museli obětovat styl. Kombinace legín a bot UGG ztělesňuje útulnou eleganci, ideální pro zimní dovolenou i procházky v sněhu. Spojuje uklidňující sladkost nostalgie s nespoutanou modernitou. Oslavou přirozených, pohodlných a sebevědomých siluet nám Bella Hadid připomíná, že móda může být prostorem pro pozitivní vnímání těla a radost.

Návrat legín UGG, které s jistotou nosí Bella Hadid, je v konečném důsledku více než jen návratem do prvního desetiletí prvního desetiletí 21. století: je to pozvánka k přehodnocení zimního stylu s ohledem na pohodlí a sebevědomí. Tento trend dokazuje, že lze kombinovat půvab a útulnost, modernu a nostalgii, a to vše při oslavě siluety a postavy v celé jejich rozmanitosti.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
Tato maďarská modelka potvrzuje velký návrat minisukní v roce 2026

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Tato maďarská modelka potvrzuje velký návrat minisukní v roce 2026

Móda miluje návraty, obzvláště když oslavují svobodu těla a sebevědomí. Na začátku roku 2026 se vrací ikonický kousek....

Tento letní módní trend funguje i uprostřed zimy (a milujeme tenhle zvrat)

Šátek, který byl dlouho spojován s mírnými teplotami a svátečním vzhledem, nyní prochází velmi žádanou proměnou. Pryč je...

Oblékání jako R&B tanečník z roku 2000: nečekaný módní trend

Po nízkých střizích a balerínských střizích s core stylem čerpá móda energii R&B choreografie z roku 2000 a...

Toto typicky francouzské módní gesto, které tuto sezónu kopíruje každý.

Elegantní uzel šátku kolem hlavy nebo krku, pařížský rituál ze šedesátých let, opět podmaňuje street style a sociální...

Pro sváteční období je tento styl džínů elegantnější než sametové šaty.

S blížícími se svátky se na sociálních sítích staly hitem černé džíny od Manga pokryté černými kamínky. Tento...

Tento trendy doplněk se silně vrací, aby ochránil vaše uši před chladem.

Zima 2025 znamená velkolepý návrat pletené kukly, doplňku, který byl kdysi vyhrazen pouze pro lyžařské svahy, ale nyní...

© 2025 The Body Optimist