„Ikonická“: Bella Hadid oživuje tento legendární trend z roku 2000

Bella Hadid není žádným nováčkem v oblasti stylového prohlášení, ale její výlet do Aspenu v Coloradu koncem prosince rozhodně udělal dojem. Na fotografiích v zasněženém letovisku supermodelka oživila trend, o kterém si mnozí mysleli, že skončil v módních archivech: přiléhavé legíny zastrčené do vysokých bot UGG. Výsledek? Sociální média jsou v plném proudu a nostalgie po roce 2000 se vrací.
Duo legín a UGG: rehabilitovaná ikona
V roce 2000 americká podnikatelka a mediální osobnost Paris Hilton a americká herečka a stylistka Nicole Richie zavedly toto duo jako oficiální uniformu it-girls. V té době ztělesňovalo uvolněný luxus. Bella Hadid v této tradici pokračuje a zároveň koncept modernizuje. Volí technické černé legíny, ultra-pružné, které obepínají tělo, aniž by ho stěžovaly, a zastrkuje je do bot UGG, což je přímý odkaz na ikonické modelky z počátku roku 2000. Zde se tělo neschovává: je oslavováno. Legíny se stávají druhou kůží a jsou navrženy tak, aby lichotily všem typům postav hebkostí a sebevědomím.
Když se ležérnost setká s luxusem
Bella Hadid vyniká v proměně pohodlného outfitu v módní doplněk. Aby se vyhnula vzhledu „domácího oblečení“, přidala obrovskou, nadměrnou péřovou bundu z umělé kožešiny, která je stejně efektní jako hřejivá. Kontrast je dokonale provedený: velkorysý objem nahoře, čisté linie dole.
Detail, který dělá ten rozdíl? Zářivě červená vintage kabelka Chanel, doplněná ležérně uvázaným šátkem. Sluneční brýle pilotky dotvářejí vzhled a dodávají mu nádech glamouru. Už to není jen praktický vzhled; je to způsob, jak říct, že pohodlí může být silné a nepopiratelně módní.
Legíny, předpovídaná hvězda sezón 2025-2026
Zatímco Bella Hadid vrátila legíny do centra pozornosti, přehlídková mola tento trend potvrzují. Prada, Chloé a Ferragamo je všechny začlenily do svých nedávných kolekcí, vrství je pod přiléhavé sukně, kombinují je se strukturovanými saky nebo je nosí s vysokými kozačkami. Na ulici je již přijala americká modelka a podnikatelka Kendall Jenner a americká herečka a režisérka Katie Holmes, aby s elegancí a lehkostí čelily městské zimě. Poselství je jasné: legíny už nejsou jen základním sportovním kouskem oblečení. Staly se samo o sobě lichotivým módním prohlášením.
Proč je tento comeback tak lákavý?
Toto módní oživení funguje, protože reaguje na hlubokou touhu: cítit se ve svém oblečení dobře, aniž byste museli obětovat styl. Kombinace legín a bot UGG ztělesňuje útulnou eleganci, ideální pro zimní dovolenou i procházky v sněhu. Spojuje uklidňující sladkost nostalgie s nespoutanou modernitou. Oslavou přirozených, pohodlných a sebevědomých siluet nám Bella Hadid připomíná, že móda může být prostorem pro pozitivní vnímání těla a radost.
Návrat legín UGG, které s jistotou nosí Bella Hadid, je v konečném důsledku více než jen návratem do prvního desetiletí prvního desetiletí 21. století: je to pozvánka k přehodnocení zimního stylu s ohledem na pohodlí a sebevědomí. Tento trend dokazuje, že lze kombinovat půvab a útulnost, modernu a nostalgii, a to vše při oslavě siluety a postavy v celé jejich rozmanitosti.