Zavazování tkaniček tímto způsobem je novým trendem pro rok 2026

Ve světě módy mohou detaily někdy proměnit každodenní doplněk. Na sociálních sítích přitahuje stále větší pozornost specifický způsob šněrování bot. Technika spočívá v vytvoření malých mašliček mezi jednotlivými páry oček, čímž vzniká dekorativní efekt po celé délce boty.
Technika šněrování, která promění tenisky
Na rozdíl od tradičního šněrování, kde se tkaničky kříží do konečného uzlu, tato metoda zahrnuje zavázání tkaniček u každého očka. Konkrétně se každý pár protilehlých oček zaváže malou mašličkou. Tkanička se nevine klikatě přes celou botu, ale tvoří řadu smyček, které zdobí přední část tenisky.
Výsledkem je vysoce vizuální styl, někdy přirovnávaný ke stuhám nebo ozdobnému šněrování inspirovanému tanečními botami nebo korzety. Odborníci na šněrování poukazují na to, že existuje mnoho technik, jak upravit vzhled tenisek, některé čistě estetické, zatímco jiné slouží ke zlepšení opory chodidla.
Sociální média, hnací síla trendů v oblasti doplňků
Tato technika přitahuje pozornost, zejména proto, že sociální média nyní hrají ústřední roli v šíření módních trendů. Podle analýzy Pew Research Center platformy jako Instagram a TikTok stále více ovlivňují, jak se trendy v oděvech objevují a šíří mezi širokou veřejnost.
Jednoduché doplňky – tkaničky, šperky nebo účesy – se k těmto virálním trendům obzvláště hodí, protože je lze snadno replikovat. V této souvislosti se tutoriály demonstrující originální techniky šněrování často stávají velmi populárními.
Dlouhá tradice kreativního šněrování
Myšlenka úpravy tkaniček do bot není nová. Specializované průvodci uvádějí desítky různých metod, od žebříkového šněrování až po šachovnicové nebo pavučinové šněrování. Některé techniky se používají ve specifických oblastech, jako je sport nebo armáda, ke zlepšení opory nebo zabránění rozvázání tkaniček.
Jiné metody však plní v podstatě estetickou funkci a umožňují personalizaci tenisek nebo společenských bot. Šněrování s motýlky u každého očka spadá právě do této kategorie: transformuje utilitární prvek ve vizuální detail.
Trend, který si zakládá na personalizaci
Popularita tohoto typu šněrování také odráží širší trend v současné módě: personalizaci. Lidé se stále častěji snaží přizpůsobit si své oblečení a doplňky tak, aby vyjádřili svůj osobní styl. Zejména tenisky se staly testovacím polem pro módní nadšence.
Výměna tkaniček, změna jejich barvy nebo použití originálních technik šněrování vám umožní proměnit pár bot, aniž byste si museli kupovat nový pár. Motýlkové šněrování u každého očka ilustruje, jak se z jednoduchého detailu může stát trend na sociálních sítích.
Stručně řečeno, tento snadno reprodukovatelný a vizuálně originální styl (motýlkové šněrování) je součástí dlouhé tradice kreativního šněrování, které vám umožňuje personalizovat vaše boty. Jak už v módě bývá, někdy jsou to ty nejjednodušší detaily, které přitahují největší pozornost.