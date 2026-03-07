Zavazování tkaniček tímto způsobem je novým trendem pro rok 2026

Módní trendy
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : cottonbro studio/Pexels

Ve světě módy mohou detaily někdy proměnit každodenní doplněk. Na sociálních sítích přitahuje stále větší pozornost specifický způsob šněrování bot. Technika spočívá v vytvoření malých mašliček mezi jednotlivými páry oček, čímž vzniká dekorativní efekt po celé délce boty.

Technika šněrování, která promění tenisky

Na rozdíl od tradičního šněrování, kde se tkaničky kříží do konečného uzlu, tato metoda zahrnuje zavázání tkaniček u každého očka. Konkrétně se každý pár protilehlých oček zaváže malou mašličkou. Tkanička se nevine klikatě přes celou botu, ale tvoří řadu smyček, které zdobí přední část tenisky.

Výsledkem je vysoce vizuální styl, někdy přirovnávaný ke stuhám nebo ozdobnému šněrování inspirovanému tanečními botami nebo korzety. Odborníci na šněrování poukazují na to, že existuje mnoho technik, jak upravit vzhled tenisek, některé čistě estetické, zatímco jiné slouží ke zlepšení opory chodidla.

Sociální média, hnací síla trendů v oblasti doplňků

Tato technika přitahuje pozornost, zejména proto, že sociální média nyní hrají ústřední roli v šíření módních trendů. Podle analýzy Pew Research Center platformy jako Instagram a TikTok stále více ovlivňují, jak se trendy v oděvech objevují a šíří mezi širokou veřejnost.

Jednoduché doplňky – tkaničky, šperky nebo účesy – se k těmto virálním trendům obzvláště hodí, protože je lze snadno replikovat. V této souvislosti se tutoriály demonstrující originální techniky šněrování často stávají velmi populárními.

Dlouhá tradice kreativního šněrování

Myšlenka úpravy tkaniček do bot není nová. Specializované průvodci uvádějí desítky různých metod, od žebříkového šněrování až po šachovnicové nebo pavučinové šněrování. Některé techniky se používají ve specifických oblastech, jako je sport nebo armáda, ke zlepšení opory nebo zabránění rozvázání tkaniček.

Jiné metody však plní v podstatě estetickou funkci a umožňují personalizaci tenisek nebo společenských bot. Šněrování s motýlky u každého očka spadá právě do této kategorie: transformuje utilitární prvek ve vizuální detail.

Trend, který si zakládá na personalizaci

Popularita tohoto typu šněrování také odráží širší trend v současné módě: personalizaci. Lidé se stále častěji snaží přizpůsobit si své oblečení a doplňky tak, aby vyjádřili svůj osobní styl. Zejména tenisky se staly testovacím polem pro módní nadšence.

Výměna tkaniček, změna jejich barvy nebo použití originálních technik šněrování vám umožní proměnit pár bot, aniž byste si museli kupovat nový pár. Motýlkové šněrování u každého očka ilustruje, jak se z jednoduchého detailu může stát trend na sociálních sítích.

Stručně řečeno, tento snadno reprodukovatelný a vizuálně originální styl (motýlkové šněrování) je součástí dlouhé tradice kreativního šněrování, které vám umožňuje personalizovat vaše boty. Jak už v módě bývá, někdy jsou to ty nejjednodušší detaily, které přitahují největší pozornost.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
Tato „zářivá červená“, kterou vidíte na Victorii Beckham, bude pravděpodobně dominovat sezóně.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Tato „zářivá červená“, kterou vidíte na Victorii Beckham, bude pravděpodobně dominovat sezóně.

Někdy stačí jediná barva k upoutání pozornosti všech. V Paříži nedávno vzbudil look Victorie Beckham zájem o zářivý...

„Moorcore“, trend inspirovaný tímto nedávným filmem, který uchvacuje novou generaci

Kino nejen vypráví příběhy, ale také inspiruje naše šatní skříně a interiéry. S nedávným uvedením filmu „Bourňácká hůrka“...

Vzhled Katie Holmesové již předznamenává velký romantický trend sezóny.

S blížícím se teplejším počasím některé outfity již udávají tón. Americká herečka, režisérka a producentka Katie Holmesová během...

Vrstvení oblečení: jaký trend „vrstvení“ se letos na jaře vrací?

Každou sezónu se vrací určité trendy, které jsou přepracovány s ohledem na daný okamžik. Letos na jaře je...

Tyto elegantní šaty slibují vyřešení našeho největšího módního problému

Brzy si nebudete muset vybírat mezi květinovým vzorem nebo potiskem s puntíky. Konec váhání před zrcadlem ani bojů...

Jarní trend: tato barva bude v roce 2026 nezbytností pro lodičky

Letos na jaře 2026 se do popředí dostává odstín, který byl kdysi považován za decentní. Na molech i...