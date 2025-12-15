Search here...

Toto typicky francouzské módní gesto, které tuto sezónu kopíruje každý.

Módní trendy
amin naderloei/Pexels

Elegantní uzel šátku kolem hlavy nebo krku, pařížský rituál ze šedesátých let, opět podmaňuje street style a sociální média a bez námahy vyzařuje rafinovaný vzhled. Mezinárodní tvůrci obsahu vydávají řadu tutoriálů, které vám pomohou zvládnout tento ikonický detail francouzské elegance.

Dědictví Bardot a Hermès

Brigitte Bardot zpopularizovala hedvábný šátek uvázaný na hlavě s hravou ofinou a šibalským špulením, zatímco Hermès z něj dělá luxusní doplněk již od roku 1937 se svými ikonickými šátky. Toto módní gesto vystihuje podstatu francouzského stylu: elegantní, nadčasový a okamžitě rozpoznatelný.

Šik zimní úpravy

V chladnějším počasí se šátek omotává kolem krku, jeden konec padá přes hlavu jako moderní čepice, což poskytuje teplo a eleganci. Další klasika: malý čtvercový šátek několikrát omotaný a decentně zauzlovaný, inspirovaný neoburžoazním stylem 70. let pro nádech každodenní sofistikovanosti.

Exploze na TikToku a street style

Návody na „šálu ve francouzském stylu“ se množí, od léta až po útulnou zimu, a demokratizují tuto znalost mezi generací toužící po elegantním vzhledu. Od přehlídkových mol až po pařížské kolemjdoucí, tento virální detail překračuje věky a hranice a potvrzuje vliv francouzské módy.

Francouzský šátek s uzlem není jen módní doplněk, etabloval se jako skutečný stylistický jazyk, decentní a univerzální. Překonal desetiletí, aniž by ztratil na svém kouzlu, a dokazuje, že elegance není otázkou prchavých trendů, ale dokonalých gest. Tento ikonický detail, který se snadno uplatní a je nekonečně přizpůsobivý, i nadále uchvacuje svět a připomíná nám, že francouzská elegance často spočívá v umění méně je více.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
