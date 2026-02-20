„Bourná hůrka“: Jak tento film inspiruje náš šatník

Děj filmu „Bouřlivá hůrka“, který na plátno ztvárnila neuvěřitelná Margot Robbie a její charismatický herecký kolega Jacob Elordi, se odehrává na yorkshirských vřesovištích v 19. století. Ve filmové adaptaci herečka vyměnila cukrově růžovou barvu Barbie za vlněné pláště a impozantní šaty záhadné Catherine Earnshaw. A tento dramatický styl rezonuje s našimi moderními šatníky. Nejde o procházky v dobových šatech; jde o rovnováhu.
Fascinující dress code z Wuthering Heights
Film „Bouřlivá hůrka“, již dříve oslavovaný jako romantická komedie roku, čerpá z literární představivosti velké Emily Brontëové a přenáší diváky do divoké, větrem ošlehané krajiny, v níž dominuje šedá obloha. Kostýmy jsou, stejně jako protagonisté, dramatické, opulentní a neuctivé. Zkrátka mají charakter. Dominantní styl? Goticko-romantický, chytrá kombinace nafoukaných rukávů a tmavých odstínů, průsvitné halenky a kožené spodničky.
Navíc, ačkoli tyto látky mohly roznítit puristy anglické literatury, kteří poukazovali na přemíru svobody ve viktoriánském dress codu, rozhodně rozproudily srdce módních nadšenců. Skandální červená, zdobené korzety nošené v rustikálním stylu, splývavé halenky, bohaté volánky a lichotivé splývání. Neoviktoriánská estetika „Bouřlivé hůrky“ přeskakuje z fikce a zdobí naše siluety. Jenže pokud nemáte na obzoru maškarní ples nebo kostýmní večírek, je těžké si v éře džínů a tenisek osvojit objemné outfity ohnivé Catherine Earnshaw.
Je však také možné ztělesnit tuto rebelskou povahu, aniž byste vypadali, jako byste se probudili ve špatné době. Jednoduše si vyberte jednotlivé kousky, kombinujte styly a hrajte si s detaily. A je to: charakteristický vzhled hodný stránek Brontëové, vzhled, který okamžitě zaujme pozornost.
Kopírovat styl filmu, aniž by vypadal zastarale, je docela umění.
Buďte ujištěni, že Margot Robbie není jediná, kdo dokáže nosit červené sametové pláště, rokokové šperky, XXL šaty a organzu. I když se zdá, že hollywoodské modelce všechno sluší, můžeme vzít její základní módní prvky z placu a zasadit je do jiného kontextu.
Vyzkoušet si tento okouzlující staromódní styl však vyžaduje trochu zkušeností. Oblékat se jako Cathy je riskantní a někdy může působit zastarale. Naštěstí v adaptaci Emerald Fennell, kde dodala svým divadelním kostýmům osobní nádech, už máme dobrý základ.
Cílem je inspirovat se Cathyiným šatníkem a vylepšit outfit nebo dodat mu stylový nádech, ne kopírovat její vzhled přesně. Krajka se proto používá střídmě na koncích rukávů nebo na lemu topu. Organza se hodí k hru s průhledností a stává se hlavní látkou pro naše halenky. Krinolínové sukně nacházejí modernější varianty a zabírají méně místa na nohou. Bezchybná halenka s barokním nádechem se hodí k rozšířeným džínům nebo koženým sukním.
Nakonec „poetický“ přístup rozbíjíme „rockovými“ botami, jako jsou kotníkové boty s hranatou špičkou nebo městské tenisky. Abychom dosáhli vintage vzhledu, potřebujeme kontrast.
Tohle jsou módní kousky, které jsou nezbytné pro vzhled ve stylu Brontëové.
Abychom nechali Cathyinu postavu ovlivnit náš styl a ovládnout náš šatník, potřebujeme jen pár dobrých základních outfitů. Náš šatník se může snadno proměnit v stroj času. Chcete-li si vytvořit outfity, ve kterých se budete cítit jako hrdinka z daného období, zde jsou hlavní módní tipy z filmu „Bouřlivá hůrka“:
- Bavlněné šaty. Tyto bavlněné kousky jsou nejen neuvěřitelně pohodlné, ale také evokují Cathyinu divokou a přirozenou povahu. Nejlépe vypadají s volánky nebo šaty s odhalenými rameny.
- Šperky, které jako by pocházely z rodinného dědictví. Medailon s mnoha odlesky, prsten s velkým diamantem, náhrdelník z kostýmních perel nebo zlatá brož. Tyto šperky zdůrazňují svou přítomnost na kůži.
- Halenka s nafoukanými rukávy. Tento oděv sám o sobě ztělesňuje celou identitu seriálu „Bouřlivá hůrka“. Klasický i bohémský styl, který v sobě spojuje čistou jednoduchost a bezstarostnou lehkost. Důraz je věnován detailům: vyšívané lemování, límce jabot…
- Vynikající korzety. Korzet, kdysi předmět útlaku, znovuobjeven Bridgertonem a poté filmem Větrná hůrka, je nyní primárně dekorativní. Už to není látka společenských omezení, jakou kdysi býval, pouhý odraz dobrého vkusu. Vyšívaný, zdobený krajkou nebo duhovými vzory, korzet je krásným doplňkem každého šatníku.
Zatímco režisér filmu „Bouřlivá hůrka“ provedl určité úpravy kostýmů vytvořených Brontëovou, my můžeme udělat totéž a přidat k nim svůj vlastní osobní styl. Po temné estetice středy a regentském stylu Bridgertonové prozkoumáme další téma z minulosti.