Módní trik, jak dodat styl „jednoduché“ košili

Košile je základním kouskem šatníku, ale může se rychle stát nudnou. Abyste překonali její všednost a dodali jí nádech osobitosti, není potřeba žádná haute couture ani stylistické dovednosti. Pouhé dva odznaky a stuha odhalí košili zcela nový styl, méně formální a romantičtější. Skvělý způsob, jak vdechnout nový život těm košilím, které dřímají ve vašem šatníku.
Rychlý a efektivní způsob, jak si upravit přiléhavou košili
Vaše tělo to zná srdcem. Nadčasová a vždy lichotivá košile je jistotou. Jednoznačně vyřeší všechna módní dilemata, ať už se jedná o živé brunche s přáteli nebo formální obchodní schůzky. Elegantní a od přírody decentní košile je chameleonem ve vašem šatníku. Ať už ji nosíte s vestou pro okamžitý šik vzhled, nebo ji rozepnutou přes tričko pro nenuceně stylový vzhled, košile je oblíbená pro svou všestrannost.
Navíc v průběhu let módní nadšenci nabídli několik kreativních interpretací této košile. V roce 2000 si ji všichni uvázali nad pupkem, věrně následujíc diktát velké Britney Spears. Pak v roce 2010 si trendy módní nadšenci na Tumblr pověsili kostkovanou košili kolem pasu, čímž se z tohoto gesta stalo mezinárodní módní krédo.
Éra skateparků je ale pryč a dnes tričko nabývá sofistikovanějšího vzhledu s novým, dosud nevídaným nádechem. Aby mu dodalo ten občas chybějící nádech rozmarnosti, tvůrce obsahu @ by.lyzat sdílí módní trik hodný přehlídkového mola. A k dosažení tohoto cíle není třeba poškozovat látku. Metoda? Připevněte na každou stranu trička dva zavírací špendlíky, které napodobí poutka na opasek, zastrčte dovnitř stuhu a vzadu vytvořte hezkou mašli, jako korzet. Tímto způsobem tričko kopíruje linie těla a získává na sofistikovanosti. Estetická varianta inspirovaná érou regentství, dokonale v souladu s tématem seriálu "Bridgerton".
Styl „jako korzet“ na vrcholu romantismu
Zatímco některé ženy s košilemi prakticky předvádějí origami, nosí je naruby a otáčejí je na všechny strany, jiné volí jemné, ale elegantní úpravy. V tomto demonstračním videu košile odhaluje svůj plný potenciál a transformuje se z jednoduchého oděvu v koketní projev. Modulární a tvárná košile napodobuje design korzetů a dbá na to, aby neškrtila hrudní koš. Košili tak nejen utáhnete, ale také vylepšíte její vzhled a dodáte jí rozhodně dívčí nádech.
Dále můžete upravit látku a vyměnit klasickou sametovou stuhu za vzorovaný hedvábný šátek pro bohémštější styl. Pokud máte jednoduchou bílou košili, můžete do ní vložit hedvábný čtvereček s paisley vzorem, abyste vzhled oživili. Naopak, pokud máte pouze barevné nebo již silně vzorované košile, zvolte stuhu v doplňkovém odstínu. A místo špendlíků proč nepoužít perlové brože? Jedinečný a personalizovaný styl vám zaručeně dosáhnete.
Košile, módní stálice, která se neustále znovu vynalézá.
Celebrity a vlivné osobnosti online mění pravidla pro košile a s tímto tradičním oděvem projevují obnovenou kreativitu. Zastrkování košile do kalhot je téměř passé, módní prohlášení vyhrazené pro obchodníky nebo finančníky. Dnes je košile experimentálnější. Pryč jsou doby, kdy byla pevná a seděla rovně na hrudi; nyní je to záminka pro originalitu.
Ashley Graham ji nosila pod boky jako sukni , zatímco fashionistky s virálními příspěvky si ji rozepnuly téměř úplně dolů a odhalily tak záblesk své kůže. Jinými slovy, s touto košilí je možné cokoli, od nejrafinovanějšího až po nejextravagantnější. Její design skrývá tisíc dalších možností a tento módní trik to demonstruje s poetickým vkusem.
S pouhou jednou košilí si můžete vytvořit iluzi jiného topu každý den. Malá stuha v pozadí promění vzhled košile. Je to krásná pozvánka k minimalismu.