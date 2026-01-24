Search here...

Móda: Tento zvířecí vzor nahradí leopardí vzor v roce 2026

Módní trendy
Fabienne Ba.
@ser.o.ya/Instagram

Po letech nesporné dominance se leopardí vzor chystá na odchod. V roce 2026 ovládne naše šatníky nový zvířecí vzor: tygří vzor. Grafičtější, asertivnější a příjemně moderní, už se rýsuje v nejžádanější kočičí podpis roku.

Tygří potisk, nová ikona „divoké elegance“

Leopardí vzor byl dlouho synonymem pro „divokou eleganci“, ale móda, která se neustále vyvíjí, se rozhodla svůj „bestiář“ aktualizovat. V roce 2026 upoutají pozornost všech tygří pruhy. Jsou strukturovanější, dynamičtější a dodávají siluetám novou energii: sebevědomou a silnou. Tygří vzor leoparda nejen nahrazuje, ale zcela nově definuje jeho ducha. Zatímco kulaté skvrny evokovaly „retro smyslnost“, kočičí linie nabízejí modernější, téměř architektonický vzhled.

Od přehlídkových mol k módním ikonám

Módní domy tento nový potisk s nadšením přijímají. Některé ho používají na sošných šatech, které vypadají jako druhá kůže, zatímco jiné ho zjemňují na útulných svetrech v karamelových a pískových tónech. Výsledkem je vize divokosti, která je rafinovaná, moderní a hluboce žádoucí. Toto oživení odráží hledání rovnováhy mezi nadčasovou elegancí a syrovou energií, kde se každý kus oblečení stává stylovým vyjádřením stejně jako potěšením z nošení.

Na přehlídkových molech i v ulicích se tygří vzor stává klíčovým prvkem nadcházejících kolekcí. Hvězdy, modelky a influenceři si ho již oblíbili a nosí ho v kabátech, šatech i ležérních outfitech. Tato schopnost přizpůsobit se jakémukoli stylu dělá z tygřího vzoru skutečného chameleona současné módy, schopného pozvednout každou osobnost elegancí a charakterem.

Jak si to osvojit bez problémů

Dobrá zpráva: tento nový potisk, ať je jakkoli výrazný, se překvapivě snadno začlení do vašeho šatníku.

  • Pro couture look se můžete například rozhodnout pro dlouhé, splývavé šaty, které elegantně kopírují pohyb.
  • Pro městský elegantní styl vytváří sako s tygřím potiskem nošené přes surový denim jemný kontrast mezi odvážností a jednoduchostí.
  • Pokud dáváte přednost decentnějšímu outfitu, doplňky jsou vašimi nejlepšími spojenci: kabelka, kotníkové boty nebo pásek stačí k tomu, aby klasickému outfitu dodaly dávku charakteru.
Přírodní paleta, kterou lze snadno kombinovat

Jednou z velkých předností tygřího vzoru je jeho teplá paleta. Jeho odstíny béžové, hnědé a černé se snadno ladí s nadčasovými základy: čokoládovou kůží, zlatým hedvábím, surovým denimem nebo ecru úpletem. V roce 2026 se bude nosit téměř jako nový neutrální vzor, schopný strukturovat outfit a zároveň zůstat elegantní, zářivý a vyvážený.

Tygří vzor je víc než jen trend, symbolizuje novou vizi módy: uvědomělejší, asertivnější a hluboce pozitivní. Ztělesňuje instinktivní eleganci a zářivou sebedůvěru. V roce 2026 nebudete nosit jen vzor: budete vyjadřovat postoj. Postoj sebevědomé a nádherně šik ženy, připravené zazářit stylem.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Tato bota, dlouho považovaná za „zastaralou“, se v roce 2026 vrací s velkým nasazením.

