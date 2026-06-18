Známý vzor plážového oblečení se letos s velkým comebackem vrací.

Módní trendy
Léa Michel
@dualipa / Instagram

Každá letní sezóna přináší své vlastní trendy, ale některé překračují desetiletí, aniž by ztratily své kouzlo. Pro léto 2026 ikonický potisk výrazně vstupuje na pláže i do města: puntíkovaný vzor. Je elegantní a snadno se nosí a je na cestě stát se jedním z nezbytných kousků sezóny.

Hrášek, věčný letní favorit

I když se to může zdát jako velký comeback, puntíky nikdy skutečně neopustily módní scénu. Tento ikonický potisk je již dlouho spojován s rafinovaným a osobitým vzhledem. Od siluet 50. let až po výrazné outfity ikonických osobností v následujících desetiletích, vždy bez námahy překračoval epochy. Jeho tajemství? Jedinečná schopnost znovu se objevovat a zároveň si zachovat svou základní identitu. Výsledek: stále uchvacuje generaci za generací.

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Vylepšená a ultramoderní verze

Letos se puntíky posouvají za hranice pouhého retro stylu. Návrháři volí modernější interpretace s čistými liniemi a moderními kombinacemi. Výsledek je grafičtější, sofistikovanější a dokonale trendy. Pokud jde o barvy, černobílé duo zůstává sázkou na jistotu, ale nyní se o střed pozornosti dělí s jasnými letními odstíny. Zářivá červená, jemná modrá nebo pudrově růžová: každý si najde verzi, která odpovídá jeho stylu a přáním.

Jak nosit puntíky, aniž byste udělali módní faux pas?

Jednou z velkých předností tohoto potisku je jeho všestrannost. Na pláži zdobí lehké šaty, splývavé sarongy a plážové outfity. Jeho svěží a zářivý vzhled okamžitě dodá letnímu vzhledu nádech osobnosti.

Za mořem se puntíky objevují i na splývavých sukních, halenkách a sezónních šatech. Pro ty, kteří dávají přednost decentnějšímu přístupu, stačí pár detailů: šátek, kabelka nebo šperky zdobené puntíky vám umožní jemně se tomuto trendu přizpůsobit. Nejjednodušší trik je zkombinovat je s jednobarevnými kousky a vytvořit tak harmonickou rovnováhu.

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Díky kombinaci rozmarnosti, elegance a modernity se puntíkovaný vzor chystá stát jedním z klíčových módních trendů léta 2026. Přizpůsobivý, lichotivý a nadčasový opět dokazuje, že klasika dokáže vždy překvapit. Ať už dáváte přednost výrazným outfitům nebo decentnějším detailům, puntíky mají vše, co potřebujete k tomu, abyste stylově doprovázeli své slunečné dny.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
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