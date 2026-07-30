Tento styl sukně se stane nezbytným kouskem pro podzim roku 2026.

Dlouho přehlížená ve prospěch džínů nebo kalhot se dlouhá pletená sukně vrací na podzim/zimu 2026. Je útulná, elegantní a snadno se nosí, takže se s největší pravděpodobností stane klíčovým kouskem pro podzim/zimu 2026/2027. Trend je však pouze návrh, nikoli pravidlo. Nejdůležitější je nosit to, v čem se cítíte dobře.
Dlouhá pletená sukně mění svůj status
Někdy byla považována za druhořadý kousek oblečení, vytažený ze skříně ve dnech, kdy jste nevěděli, co si obléct. Přesto tuto sezónu dlouhá pletená nebo háčkovaná sukně dostává zcela nový rozměr. Připojuje se k hlavním podzimním trendům po boku dlouhých kabátů.
Jeho hlavní výhoda? Nabízí krásnou rovnováhu mezi pohodlím a stylem. Úplet poskytuje přiléhavý a zahalující pocit, aniž byste se cítily skryté pod více vrstvami. Na rozdíl od velmi lehkých letních sukní má strukturovanější splývavost, což vám umožní vytvořit si kompletní outfit během několika sekund.
Materiál, který dělá velký rozdíl
Abyste si tento trend s radostí osvojili, je výběr látky zásadní. Jemný žebrovaný úplet přirozeně kopíruje kontury těla a zároveň si zachovává krásné splývání. Pohybuje se s vámi a zdůrazňuje vaši siluetu, aniž by se ji snažil změnit.
Směsi obsahující merino vlnu a viskózu jsou obzvláště ceněny pro svou měkkost, hřejivost a schopnost dlouhodobě si udržet krásný splývavý vzhled. Pokud jde o barvy, syté odstíny jako vínová, velbloudí, ecru nebo inkoustově modrá snadno vytvoří elegantní vzhled, zejména s monochromatickými outfity.
@hellango, kontrola fit!!! Tahle háčkovaná sukně mi sice trochu nesedí, ale je nádherná 🤧🤧 a taky tuhle písničku moc miluju #outfit #mama #yes #crochet ♬ Jen abys byla spokojená - Marvin Gaye
Tři nápady, jak ho zavést do každodenního života
- Elegantní a jednoduchá verze se skvěle hodí k tenkému roláku lehce zastrčenému vpředu, kozačkám po kolena a rovně střiženému kabátu. Ideální kombinace na den v kanceláři nebo na večerní výlet do města.
- Hledáte módnější vzhled? Kombinace svetru a sukně ze stejného úpletu vytváří harmonickou a pohodlnou siluetu. Proč si pro kontrast nepřidat i strukturovanější bundu?
- Pro uvolněnější vzhled vyzkoušejte volnou košili nošenou přes sukni a mokasíny. Kombinace měkké látky a strukturovanějšího kousku snadno dodá outfitu charakter.
Trend, ne povinnost
To, že všude vidíte určitý kousek oblečení, neznamená, že ho musíte mít ve svém šatníku. Móda je v první řadě způsob, jak vyjádřit svou osobnost a cítit se v oblečení dobře. Zpátky do školy nemusí nutně znamenat sukně, ať už do práce, do školy nebo jen na běžné nošení. Kalhoty, džíny nebo jakékoli jiné kousky oblečení, které rádi nosíte, jsou naprosto přijatelné. Neexistuje nic jako povinný outfit jen proto, že jste žena.
Pokud se vám líbí dlouhá pletená sukně, směle do ní: má mnoho výhod, včetně pohodlí, tepla a všestrannosti. Pokud to není váš styl, jděte dál bez výčitek. Nejlepší kousek oblečení je vždy ten, ve kterém se cítíte nejlépe sama sebou.
Pohodlná, všestranná a příjemná na nošení, dlouhá pletená sukně je atraktivní volbou pro ty, kteří hledají oblečení, které je praktické i stylové zároveň. Kromě trendy atmosféry nabízí dlouhá pletená sukně další výhodu: její střih se snadno přenáší na různá roční období. Zdánlivě nenápadný kousek, který však dokáže dodat šatníku skutečnou osobitost.