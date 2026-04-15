Tento trend v obuvi, spatřený na Gigi Hadid, by mohl ovládnout jaro 2026.

Nedávno spatřené na nohou americké modelky Gigi Hadid v ulicích New Yorku, tyto boty už teď poutavě přitahují pozornost. Kromě výrazného vzhledu se jedná především o potvrzovaný základní trend: velký návrat mokasínů… verze pro rok 2026.
Mokasíny mění atmosféru
Zapomeňte na strohý a někdy i poněkud striktní image klasických mokasínů. V této sezóně se nově objevují s mnohem flexibilnějším, lehčím a pohodlnějším přístupem. Dnešní modely se vyznačují tenkou podrážkou, flexibilní strukturou a čistými liniemi. Výsledkem je bota, která se pohybuje s vámi, podporuje vaši chůzi a bezproblémově se integruje do vašeho každodenního života.
Tato nová verze mokasínů odráží globální trend, kdy styl již není na úkor pohodlí. Můžete se pohybovat, chodit a žít své dny naplno a zároveň si zachovat sofistikovanou estetiku.
Ležérní vzhled inspirovaný pouličním stylem
Tato evoluce se neobjevila jen tak z ničeho nic. Je to pokračování pouličního stylu, zejména toho newyorského, kde si siluety pohrávají s klasickými kódy, aby je lépe modernizovaly. Měkké mokasíny se pak stávají klíčovým kouskem: strukturují outfit, aniž by působily stroze. V kombinaci s volnými džínami, funkční bundou nebo přiléhavým polo tričkem vytvářejí rovnováhu mezi ležérností a elegancí.
Cílem není zapadnout do šablony, ale vytvářet outfity, ve kterých se cítíte dobře. Plynulé střihy, příjemné látky, objemy, které respektují vaše tělo takové, jaké je: současná móda si cení svobodnějšího a inkluzivnějšího přístupu.
Nadčasový kousek, který se znovu objevuje
Znovuobjevení mokasínů lze také připsat jejich schopnosti překonat epochy. Dlouho byly spojovány s klasickým šatníkem, ale dnes jsou zpět s jemnými úpravami, které je činí modernějšími. Méně strohé, minimalističtější, někdy téměř jako druhá kůže, se přizpůsobují modernímu vkusu. Značky tyto boty nově objevují a upřednostňují poddajné materiály a decentní povrchové úpravy. Tato transformace ukazuje, jak se nadčasový kousek může vyvíjet, aniž by ztratil svou podstatu. Znovuobjevíte základní kousek šatníku, ale s novou energií.
Pohodlí se stává skutečnou prioritou
Pokud existuje jedno společné vlákno, které se vine trendy jara 2026, pak je to toto: pohodlí už není předmětem vyjednávání. Ploché boty nebo boty s flexibilní podrážkou jsou v kolekcích stále více prominentní. Splňují jednoduchou potřebu: cítit se pohodlně a volně ve svých pohybech.
Tyto nově navržené mokasíny splňují všechna kritéria. Snadno se nazouvají a jsou pohodlné na nošení, takže jsou ideální jak pro aktivní dny, tak pro klidnější chvíle. A především se vám přizpůsobí – ne naopak. Ať už dáváte přednost minimalistickému, ležérnímu nebo elegantnějšímu vzhledu, padnou vám bez námahy.
Trend, který oslavuje váš styl, ne pravidla
Tento trend je obzvláště zajímavý tím, že se nesnaží vnutit jednu siluetu. Mokasíny můžete nosit s džínami s širokými nohavicemi, splývavými šaty, strukturovanými kalhotami nebo dokonce s kraťasy. Důležité není dodržovat pravidlo, ale vytvořit harmonii, která odráží váš osobní styl.
Ve světě módy, který se (konečně) stává stále více pozitivním pro tělo, se oblečení – a boty – stávají nástroji sebevyjádření, nikoli omezeními. Vaše volby se přizpůsobují vašemu tělu, vašemu tempu a vaší energetické hladině v daném okamžiku.
Tato mokasína nové generace, která kombinuje minimalismus, pohodlí a všestrannost, splňuje všechna kritéria a stává se klíčovým kouskem jara 2026. Objevila se v pouličním stylu a již si ji osvojilo několik vlivných osobností. Ztělesňuje jasný vývoj: jemnější, plynulejší módu, která více odpovídá každodenní realitě. Jedna věc je jistá: v této sezóně si nebudete muset vybírat mezi stylem a pohodou. A to je trend, který vám dělá dobře.