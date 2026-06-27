Šperky s kostkami ledu? Nejosvěžující módní trend tohoto léta je fascinující.

Módní trendy
Émilie Laurent
Bijoux en glaçons
@interrobangart/TikTok

I když současná vlna veder mnoha lidem zpomaluje mozky a ničí jakýkoli pokus o soustředění, někteří jsou stále vynalézaví. Mysli uživatelů internetu se hemží nápady a hledají způsoby, jak se ochladit. A formička na kostky ledu se nikdy nepoužila víc než v tomto úmorném horku. Slouží jako forma na výrobu šperků z polevy.

Kostky ledu místo diamantů

Vlna veder, která se brzy promění v další letní den, prověřuje naši vynalézavost s každým záchvatem extrémního horka. I když se i sebemenší krok ven jeví jako vstup do pekla, musíme se spolehnout na poslední zbývající mozkové buňky, abychom ochladili svá těla a zachránili pár stupňů pod kůží.

Nejpragmatičtější improvizují s lehkými outfity a hedvábnými šátky, které jsou na postavě sotva patrné. Jiní si vytvářejí šátky na míru zabalením kostek ledu do utěrky v naději, že na chvíli zachytí pot. Ti nejbezstarostnější vycházejí ve svém plážovém oblečení do roztavených městských ulic s trojúhelníkovými topy a sarongovými sukněmi.

A ti nejvynalézavější, jejichž mysl nebyla ovlivněna horkem, vyměňují své řetízky zdobené mušlemi a náramky s květinami tiára za funkčnější šperky. Šperky vyřezané z ledu, připomínající stalaktity. Kostky ledu se samy o sobě stávají drahými kameny. Nemají žádnou peněžní hodnotu, ale jsou cenné pro osobní pohodu. Tyto přívěsky a další doplňky, které zřejmě přežily polární oblasti, jsou samozřejmě předurčeny k sebezničení na těle vlivem UV záření a extrémních teplot.

Když doplňky zklidňují pokožku

Na sociálních sítích si uživatelé nechávají své mrazáky proměnit ve šperky hodné dress codu Sněhové královny. Misku na led nepoužívají k výrobě kostek na domácí limonádu nebo panenský mojito. Používají ji jako kreativní nástroj, podobně jako klenotníci se svými hořáky, leštidkami a paličky.

Postup je jednoduchý. Chcete-li si vyzkoušet tento tvořivý kousek, který slibuje trochu úlevy od letních horkých dnů, stačí se řídit vizuálním návodem od @interrobangart. Nejprve si vyrobí podložku, aby šperkové komponenty neklesly na dno formy. Poté naplní formu na led vodou a na ni zavěsí šperk s komponenty, aby uvnitř zmrzly.

Nechá je několik hodin ztuhnout v lednici, čímž vzniknou kousky s křišťálovým leskem a nepopiratelnou užitečností. Zbývá jí už jen připevnit si tyto ledové šperky kolem krku a zápěstí, aby uklidnila své horečnaté tělo.

@interrobangart Vyrobila jsem si náušnice z kostek ledu, abych se během vlny veder ochladila, ale moc dlouho nevydržely 🧊 #kostkaledu #kostkyledu # náušnice #vlnaveter #vlnaveter #jewellerymaker #tavení #dočasnéumění # náušnicezkostekledu ♬ Ice Ice Baby - Vanilla Ice

Kreativní přístup k horku

Když teploměr vystoupí nad 35 °C , doplňky už neslouží jen k doplnění outfitu nebo k přilákání komplimentů. Stávají se téměř spojenci pro přežití. Tyto ledové náhrdelníky a náramky si samozřejmě nekladou za cíl nahradit ventilátor, klimatizaci nebo správnou hydrataci, ale ilustrují nový způsob, jak se vyrovnat s vlnami veder: s notnou dávkou fantazie.

Tento trend je součástí širšího hnutí, kde se krása a móda nyní snaží být stejně praktické jako esteticky příjemné. Po vějířích, které se proměnily v módní doplňky, chladivé oděvy a šály naplněné ledem, které lze vidět na ramenou tenistů, se šperky nyní stávají také funkčními. Jejich účelem už není jen rozzářit outfit, ale také dodat nádech chladu krku a zápěstím, dvěma oblastem bohatým na cévy.

Tyto šperky jsou samozřejmě pomíjivé. Rozpouštějí se stejně rychle jako zmrzlina na plážovém ručníku a zanechávají po sobě pár kapek vody na oblečení. Ale právě to je dělá tak okouzlujícími. V době, kdy sociální média oslavují dočasné výtvory a trendy prchavé jako letní západ slunce, nám tyto ledové ozdoby připomínají, že ne všechno musí být trvalé, aby to bylo velkolepé.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Jako slovní mistryně žongluji se stylistickými prostředky a denně zdokonaluji umění feministických point. V průběhu mých článků vám můj lehce romantický styl psaní nabízí skutečně podmanivá překvapení. Baví mě rozplétání složitých témat, jako moderní Sherlock Holmes. Genderové menšiny, rovnost, tělesná rozmanitost… Jako novinářka na hraně se po hlavě vrhám do témat, která rozdmýchávají debatu. Jako workoholička je moje klávesnice často podrobena zkoušce.
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