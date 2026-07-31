Tento „babiččin“ styl brýlí se stává trendy obroučkou pro podzim roku 2026.

Tyto decentní obroučky, které módní média a kolektivní představivost dlouho označovala za „babiččiny brýle“, se nyní vracejí do módy. Dnes okouzlují svým rafinovaným vzhledem a retro dojmem, aniž by v nich musela platit nějaká přísná pravidla. Koneckonců, nejlepší brýle jsou ty, ve kterých se cítíte pohodlně.
Malé rámy se vracejí s velkým nasazením
Tento trend návratu do školy pro rok 2026 je nemožné ignorovat: brýle s tenkými obroučkami a malými čočkami jsou všude. Na sociálních sítích se propagovaly pod heslem „kancelářská siréna“ a inspirovaly se kancelářským oblečením z konce 90. a začátku roku 2000.
Jejich charakteristickým znakem je decentní silueta, často obdélníková, někdy mírně vyhrnutá na koncích, která dodává outfitu strukturovaný nádech. Nejenže se staly virálním fenoménem, ale stálou součástí nových kolekcí.
@clownshoess Jsem frame mogging #brýle #officesiren #bayonettaglasses #brýlovéobruby #dioptrickébrýle ♬ some original - kah★
Detaily, které dělají rozdíl
Aby se tato estetika zachytila, určité charakteristiky se pravidelně opakují. Obroučky upřednostňují štíhlé linie, z kovu nebo lehkého acetátu, což je na rozdíl od velmi tlustých modelů. Čočky zůstávají relativně kompaktní, což je kontrast s formáty XXL, které charakterizovaly předchozí sezóny.
Pokud jde o barvu, černá a želvovinová zůstávají jistou volbou, zatímco zlatá nebo stříbrná povrchová úprava nabízí stejně elegantní vzhled. Cílem není zcela změnit váš styl, ale dodat mu nádech charakteru pomocí decentního doplňku. Nové brýle nebo sluneční brýle někdy stačí k vytvoření jiného dojmu a zároveň k zachování věrnosti vašemu stylu.
Trend... ale nikdy ne povinnost
I když se tyto obroučky silně vracejí, neznamená to, že sluší každému, ani že jiné styly mizí. Výrazy jako „babiččiny brýle“ jsou ve skutečnosti spíše označení zpopularizovaná médii než aby odrážela realitu.
Móda je v konečném důsledku v první řadě hřiště. Ať už dáváte přednost malým, minimalistickým obroučkám, nadměrným tvarům, barevným modelům nebo dokonce vintage brýlím, neexistuje žádná věková hranice ani pravidlo pro nošení toho, co odráží vaši osobnost. Trendy mohou inspirovat, ale nikdy by neměly diktovat vaše volby.