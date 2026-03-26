Alicia Silverstone sdílí dojemnou vzpomínku se svým synem bez make-upu

Anaëlle G.
@aliciasilverstone/Instagram

Americká herečka a producentka Alicia Silverstone se svěřila se svými sledujícími dojemný okamžik, když zveřejnila starou fotografii se svým synem Bearem Blu Jareckim. Na snímku, který se nachází v jejím osobním archivu, je bez make-upu, v láskyplné póze se svým dítětem. Fotografie pořízená u vody ukazuje jejího syna, jak něžně objímá svou matku, což ilustruje blízké a láskyplné rodinné pouto.

Osobní fotografie plná emocí

V popisku Alicia Silverstone vyjadřuje vděčnost za čas strávený se svým synem a vzpomíná na emoce, které cítila při sledování jeho růstu. Mladý chlapec, kterému je nyní 14 let, postupně vstupuje do dospívání, což je důležitý milník, který chtěla herečka tímto nostalgickým příspěvkem zdůraznit.

Pevný závazek k zodpovědnému životnímu stylu

V průběhu let se Alicia Silverstone také podělila o aspekty svého každodenního života, včetně svého závazku k životnímu stylu založenému na pohodě a respektu k životnímu prostředí. Několikrát hovořila o svém odhodlání k veganské stravě, což je rozhodnutí, které uplatňuje i při výchově svého syna.

Příspěvek, který chválili její odběratelé

Příspěvek vyvolal na sociálních sítích řadu pozitivních reakcí. Uživatelé obzvláště ocenili autenticitu sdíleného okamžiku a přirozenost herečky, která vypadala zcela bez ozdob. Tento typ obsahu ilustruje vývoj digitálních návyků, kdy se veřejné osobnosti někdy rozhodnou upřednostňovat osobnější příspěvky, aby posílily své spojení se svým publikem.

Sdílením této vzpomínky Alicia Silverstone zdůrazňuje důležitost rodinných vazeb a plynutí času a zároveň zaujímá střízlivý a upřímný komunikační styl.

Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
Tato roztleskávačka k narozeninám rozpálila internet v krajkovém oblečení
„Vypadá jako panenka“: Kylie Jenner přitahuje pozornost strukturovaným vzhledem

„Vypadá jako panenka“: Kylie Jenner přitahuje pozornost strukturovaným vzhledem

Americká podnikatelka a influencerka Kylie Jenner opět vyvolala vlnu online reakcí poté, co zveřejnila sérii fotografií, na kterých...

Tato roztleskávačka k narozeninám rozpálila internet v krajkovém oblečení

Americká roztleskávačka Abby Summersová, členka týmu Dallas Cowboys, nedávno při oslavě svých narozenin v Chicagu upoutala pozornost na...

Zendaya překvapuje intenzivním make-upem a velmi teatrálními šaty

Americká herečka Zendaya na pařížské premiéře filmu „Drama“ strhla pozornost. Kráčela po červeném koberci po boku herce Roberta...

„Necítím se krásná“: Drew Barrymore hovoří o změnách spojených s perimenopauzou

Americká herečka, producentka, autorka, režisérka, televizní moderátorka a podnikatelka Drew Barrymore se nedávno upřímně podělila o perimenopauzu, přirozené...

„Kráska“: V dešti tato bývalá Miss Universe předvádí svou postavu na pláži

Bývalá Miss Universe Iris Mittenaere nedávno sdílela video, které obzvláště upoutalo pozornost jejích fanoušků na Instagramu. Mladá žena,...

„Stárnutí by mělo být pozitivní věc“: Laura Dern v 59 letech říká, že vnímá „krásu“ jinak.

Americká herečka a producentka Laura Dernová se s námi podělila o osobní zamyšlení nad tím, jak se vnímání...