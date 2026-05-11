„Indická kráska“: tato bývalá Miss World způsobila senzaci v šatech barvy slonoviny

Když se Priyanka Chopra objeví na červeném koberci, očekává se nezapomenutelný módní okamžik. A na Zlatém galavečeru 2026 v Los Angeles toto očekávání rozhodně splnila. V šatech barvy slonové kosti, prodchnutých historií a emocemi, bývalá Miss World způsobila senzaci. A na sociálních sítích se hrnuly komentáře: „indická kráska“, „nádherná“ a tak dále.
Sošné šaty plné symboliky
Pro tento prestižní večer, který pořádal Gold House v Music Center, si Priyanka Chopra vybrala zakázkovou couture kreaci od indického návrháře Amita Aggarwala ve spolupráci se svou dlouholetou stylistkou Ami Patel. Výsledek je úchvatný: slonovinové šaty s přiléhavou siluetou, které se poté rozšiřují do éterické vlečky, prokládané průsvitnými panely a sochařskou výšivkou.
To, co dělá tento vzhled skutečně jedinečným, je jeho příběh. Šaty byly vyrobeny z 20 let starého sárí Chikankari a přeměněny na moderní kousek. Celý proces prováděli ručně indičtí řemeslníci a poté byla látka zrekonstruována podle architektonického rukopisu Amita Aggarwala a ozdobena jemnými skleněnými korálky. Živá pocta indickému textilnímu řemeslu a ženám, které ho udržují.
Večer plný smyslu
Kromě červeného koberce měl pro Priyanku Chopru zvláštní význam Zlatý galavečer 2026. Byla oceněna prestižní cenou Global Vanguard Honor, kterou uděluje Gold House na počest těch, kteří propagují kulturu asijsko-pacifického regionu na mezinárodní úrovni. Toto uznání oceňuje její 25letou kariéru, která zahrnuje jak indický filmový průmysl, tak i Hollywood.
Téma 5. ročníku, „Nový zlatý svět“, vzdávalo hold kulturnímu vůdcovství a kolektivnímu pokroku. Dokonalé prostředí pro nošení šatů, které přesně vyprávějí příběh dialogu mezi indickými tradicemi a současnými kodexy.
Mimořádná kariéra
Užitečná připomínka toho, jak daleko se dostala: Priyanka Chopra byla 30. listopadu 2000 korunována na Miss World, když jí bylo pouhých 18 let. Tento úspěch znamenal začátek mimořádné kariéry. Stala se jednou z nejpopulárnějších bollywoodských hereček s nezapomenutelnými rolemi ve filmech „Fashion“, „Mary Kom“ a „Bajirao Mastani“, než dobyla Hollywood seriálem „Quantico“, následovaným seriály „Citadel“ a „The Bluff“.
Významnou událostí pro ni bude i festival v Cannes 2026 (12.–23. května 2026): představí svůj nový film „Reset“, thriller o přežití, který natočila po boku britského herce Orlanda Blooma.
Ovace ve stoje na sociálních sítích
Pod četnými příspěvky sdílenými z červeného koberce ji uživatelé internetu zahrnuli chválou. „Indická kráska“, „nádherná“, „nejelegantnější žena na Zlatém galavečeru“ ... komentáře svědčí o obdivu, který herečka vzbuzuje, ale také o velmi pozitivním přijetí, kterého se jí dostalo za jejím výběrem oblečení. Mnozí ocenili symbolický rozměr šatů, jejich spojení s indickým dědictvím a způsob, jakým Priyanka Chopra využívá svou platformu k zdůraznění řemeslníků, kteří stojí za oděvy, které nosí.
Svou účastí na Zlatém galavečeru 2026 Priyanka Chopra vytváří mnohem víc než jen módní okamžik. Vypráví příběh o cestě trvající více než dvě desetiletí, o vzácném kulturním dědictví a řemeslném zpracování, které je prezentováno na jednom z nejprestižnějších červených koberců světa.