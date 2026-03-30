„Je příliš svůdná“: Kim Novak kritizuje výběr Sydney Sweeney pro svůj životopisný film

Léa Michel
Americká herečka Kim Novak (93) nedávno vyjádřila výhrady k výběru americké herečky a producentky Sydney Sweeneyové, aby ji ztvárnila v životopisném filmu „Skandální!“, který se zaměřuje na její vztah se zpěvákem Sammym Davisem Jr. V rozhovoru pro The Times Marilyn Pauline Novak – známá jako Kim Novak – uvedla, že by toto rozhodnutí o obsazení neschválila.

Obavy ohledně přístupu filmu

Podle Kim Novak by obraz spojený se Sydney Sweeney mohl ovlivnit vnímání jejího osobního příběhu. „Je naprosto nevhodný pro mé ztvárnění,“ uvedla a dodala, že má pocit, že herečka „příliš upozorňuje na svůj fyzický vzhled“ a že „Sydney Sweeney je neustále příliš svůdná“.

Kromě výběru hlavní herečky Kim Novak vyjádřila také obavy ohledně toho, jak by mohl být její vztah se Sammym Davisem Jr. zobrazen na plátně. Obává se, že „film se příliš zaměří na senzacechtivost spíše než na osobní a emocionální aspekty“ jejich příběhu.

„Obávám se, že jejich vztah bude prezentován především z velmi senzačního úhlu pohledu,“ vysvětlila a zdůraznila, že jejich pouto bylo založeno především na sdílených hodnotách a zkušenostech. „Měli jsme toho hodně společného,“ dodala a zdůraznila důležitost zasazení jejich vztahu do historického kontextu. Film „Skandální!“ má vyprávět o románku mezi americkou herečkou Kim Novak a americkým zpěvákem Sammym Davisem Jr. na konci 50. let, o vztahu, který vyvolal značnou kontroverzi v tehdejším sociálním a kulturním kontextu.

Sydney Sweeney hovoří o svém obdivu ke Kim Novak

Americká herečka a producentka Sydney Sweeneyová vyjádřila nadšení z představy ztvárnění Kim Novakové. Prohlásila, že je „poctěna, že může ztělesnit tak ikonickou postavu filmu“, a zdůraznila modernost herečkiny cesty tváří v tvář mediálnímu tlaku. Uvedla, že ji obzvláště zajímá, jak se Kim Novaková musela vypořádat s pozorností zaměřenou na její veřejný obraz a její soukromý život, což jsou témata, která podle ní zůstávají relevantní i dnes.

Slova Kim Novak v konečném důsledku ilustrují někdy odlišná očekávání mezi osobnostmi, jejichž životy jsou adaptovány pro plátno, a tvůrčími týmy, které mají za úkol vyprávět jejich příběhy. Projekt „Skandální!“ je součástí rostoucího trendu životopisných filmů věnovaných filmovým osobnostem, které často vyvolávají debaty a diskuse o výběru herců a narativním přístupu.

Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
