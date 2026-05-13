Irina Shayk zjednodušila svůj outfit z Met Gala nečekaným detailem

Na Met Gala 2026 měla Irina Shayk na sobě kreaci složenou výhradně z hodinek a šperků – 200 hodin ručně vyrobené práce. Pro afterparty zvolila pravý opak: jednoduchou bílou košili nadměrné velikosti. A přesto byl výsledek stejně nečekaný.
Od zakázkového šití až po bílou košili
Po slavnostním večírku Met Gala 2026 se Irina Shayk znovu objevila v ulicích New Yorku v outfitu radikálně odlišném od jejích večerních šatů. Rozhodla se nosit nadměrně velkou bílou košili jako mikrošaty – objemné rukávy a strukturovaný límec vyvažují siluetu a vytvářejí uvolněný efekt. Je to pro ni typický způsob, jak znovuobjevit vzhled po galavečeru, protože je známá tím, že nás v těchto přechodných chvílích překvapuje.
Kožený opasek, detail, který dělá ten rozdíl
Byl to tenký černý kožený pásek s visícími ramínky, který stahoval pas nad košilí – a proměnil tak tento pánský základní kousek oblečení ve strukturovaný kousek s vlastní osobitostí. Tento jediný doplněk stačil k tomu, aby přesně definoval jinak jednoduchý vzhled. Pro Irinu Shayk tento druh detailu nikdy není náhodný.
Objemné černé kozačky po stehna
Prvek, který skutečně upoutal pozornost, se nacházel jinde: pár černých kožených vysokých bot, sahajících vysoko nad kolena, s přehnaným objemem a pružným splýváním. Jejich dramatická silueta přímo kontrastovala s lehkostí bílé košile, kterou měla přes sebe – rovnováha mezi obyčejným a výjimečným, která je jádrem estetiky, kterou pěstuje.
Malá kabelka Alexander Wang jako spojení s Metropolitním muzeem
Celý outfit doplnila Irina Shayk malou kabelkou od Alexandra Wanga – nenápadnou narážku na spolupráci, z níž vzešel její outfit z Met Gala. Stříbrný náhrdelník ladijící s kovovými prvky pásku dotvářel celkový vzhled – minimalistický a ucelený, nikdy se nesnažil konkurovat košili a botám.
Jeho zlaté pravidlo pro after-gala večer
Irina Shayk má velmi osobní způsob, jakým prožívá afterpárty po Met Gala: systematicky se zbavuje formality večera ve prospěch něčeho osobnějšího. Svou filozofii vysvětlila časopisu People na předchozí Met Gala: „Potřebuji se umět hýbat, cítit se sama sebou a v oblečení se bavit.“ Tato bílá košile a minišaty s páskem a kozačkami byly přesně to, co potřebuji.
Volná bílá košile, kožený pásek a robustní kozačky až po stehna – Irina Shayk znovu dokázala, že afterpárty může být stejně silná jako červený koberec. Ne s větším množstvím, ale s menším množstvím – a v lepší pozici.