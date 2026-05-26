Obviněn z nošení „nevhodného“ oblečení, tento influencer reaguje humorně

Americká influencerka Abby Baffoe, která se pyšní miliony sledujících na Instagramu, TikToku a YouTube, se po účasti na golfovém turnaji Masters v Augustě ve státě Georgia ocitla v centru kontroverze. Někteří uživatelé internetu ji obvinili z oblečení, které považovala za „nevhodné“ pro danou událost, a ona se na kritiku rozhodla reagovat s pořádnou dávkou sebekritiky.

Outfit, který na Masters vyvolal kontroverzi

Právě během svého vystoupení na prestižním turnaji Masters, jedné z nejikoničtějších událostí světového golfu, Abby Baffoe vyvolala kontroverzi. Fotografie jejího outfitu, na kterém se objevily zejména kraťasy, se rychle rozšířily po sociálních sítích. Turnaj sice nestanovuje striktní dress code, ale doporučuje, aby diváci nosili „vhodné oblečení, přizpůsobivé počasí a pohodlné“. Toto znění je dostatečně vágní na to, aby v takovém kontextu vyvolalo debatu o tom, co představuje dobrý vkus.

Vlna online kritiky

Kritické komentáře se rychle množily. „Kraťasy jsou na tuto akci trochu moc krátké,“ poznamenal jeden uživatel internetu. „Zřejmě tam není kvůli golfu,“ dodal další. Někteří měli pocit, že i když se jedná o návrhářskou značku, její outfit se k této příležitosti nehodí. Tváří v tvář této záplavě poznámek se však někteří členové veřejnosti postavili na její obranu a poukázali na to, že jarní teploty v Georgii mohou být poměrně vysoké.

Několik hlasů také poukázalo na to, že je nevhodné komentovat nebo hodnotit tělo, vzhled nebo výběr oblečení ženy – nebo ostatně kohokoli jiného. Každý se může oblékat, jak chce, a nikdo nemá právo za něj rozhodovat, co je „vhodné“ nebo ne, zejména na základě často svévolných a subjektivních měřítek.

Vtipná odpověď

Abby Baffoe se tím ani zdaleka nenechala vyvést z míry, ale raději se zachovala klidně. O několik dní později zveřejnila novou fotku s vínovou turnajovou čepicí a ironickým popiskem: „Je docela šílené tohle nosit po tomhle dramatu s oblečením.“ Reakce, která ukazuje, že kritika ji vůbec neovlivnila a raději se jí zasměje, než aby se ospravedlňovala.

Tato kontroverze v konečném důsledku opět ilustruje opakující se debaty o odívání veřejně známých osobností na významných akcích. Abby Baffoe nám svou sebeironickou reakcí připomíná, že trocha humoru je často nejlepším způsobem, jak reagovat na online kritiku.

„Pevná silueta“: Lalisa Manobal zaujme v retro sportovním looku

