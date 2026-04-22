Rihanna má na sobě roztrhané krajkové šaty a způsobila senzaci

Během focení barbadoská zpěvačka a podnikatelka Rihanna opět ukázala svou vizi módy. Fotografie, které se rychle staly virálními, ji ukazují v outfitech s výrazným oděvním stylem. Mezi nimi obzvlášť upoutala pozornost černá krajková šaty s úmyslně rozparky.
Krajkové šaty, které jsou elegantní i provokativní zároveň
Šaty, které má na sobě Rihanna, hrají na kontrasty: sofistikovaná struktura jemné krajky v kombinaci s výraznými výřezy a průsvitnými efekty. Celkový efekt vytváří siluetu věrnou zpěvaččině estetice. Tento přístup k odívání odráží silný trend v současné módě, kde se transparentnost stala samostatným stylistickým jazykem, který zpochybňuje klasické kódy „ženskosti“ a elegance.
Rihanna v šatech od Valentina na zakázku pro časopis W
Haute couture look navržený jako prohlášení
Kromě samotných šatů vizuální dopad focení umocňuje i celkový styling: sochařské doplňky, intenzivní líčení a minimalistická scéna, to vše přispívá k zdůraznění síly oděvu. Rihanna, která se v posledních letech účastnila řady výrazných módních přehlídek, zde potvrzuje své postavení ikony schopné proměnit každý svůj vzhled v kulturní a estetický projev.
Významný vliv na současnou módu
Rihanna, známá tím, že posouvá hranice tradičních standardů, je již dlouho přední osobností v tomto odvětví. Její módní volby ovlivňují jak návrháře, tak i globální trendy, zejména její používání průsvitných siluet a sošných kousků. Tento typ vzhledu pomáhá nově definovat samotný pojem elegance a zahrnuje více svobody, vnímání těla a odvahy.
V těchto krajkových šatech s rozparky Rihanna opět předvádí výrazný vzhled. Nadále nově definuje kontury současné módy, kde se každý outfit stává silným vizuálním projevem.