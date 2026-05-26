„Pevná silueta“: Lalisa Manobal zaujme v retro sportovním looku

Julia P.
@lalalalisa_m / Instagram

Thajská tanečnice, rapperka a herečka Lalisa Manobal (Lisa), členka skupiny BLACKPINK, způsobila senzaci výrazně sportovním a retro vzhledem, který odhalila u příležitosti vydání svého nového singlu věnovaného mistrovství světa ve fotbale 2026. Má na sobě barevný, sportovně inspirovaný outfit, který si okamžitě získal její sledující.

Výrazný retro sportovní vzhled

Srdcem tohoto vystoupení je sportovní outfit v zářivých, kontrastních barvách. Lalisa Manobal (Lisa) má na sobě žlutý crop top zdobený modrým nápisem „PB“, který zkombinovala s jasně modrými kraťasy označenými žlutou hvězdou. Modré podkolenky a bílé tenisky dotvářejí tento dynamický vzhled, zatímco bílé froté náramky umocňují atletický nádech souboru. Tato energická a radostná modrožlutá paleta dokonale zapadá do sportovního a slavnostního světa její nové hudební spolupráce.

Tento vzhled okamžitě zaujal její sledující a s nadšenými komentáři se objevila řada lidí, včetně opakující se fráze: „vypracovaná postava“. Tento typ frázování však také zdůrazňuje opakující se tendenci snižovat hodnotu ženy na fyzická kritéria, a to i pod rouškou komplimentu. Za tím, co je prezentováno jako chvála, se někdy skrývá implicitní příkaz k přizpůsobení se vnímaným ideálním fyzickým standardům.

Taková interpretace si zaslouží nuance: krása by neměla být podmíněna „vypracovanou postavou“ ani žádným konkrétním typem těla. Každé tělo je platné takové, jaké je, a ocenění člověka – v tomto případě umělkyně Lalisy Manobal (Lisa) – se může zaměřit spíše na jeho energii, jevištní přítomnost a umělecký projev než na jeho fyzický vzhled.

Estetika roztleskávačky

Vzhled čerpá přímo z obrazů roztleskávaček a amerických sportů minulých let v moderní a živé reinterpretaci. Copy s ofinou zdůrazňují tuto retro a mladistvou estetiku. Lalisa Manobal (Lisa) s úsměvem a zdviženýma rukama ztělesňuje nakažlivou energii, která dokonale vystihuje atmosféru sportovní soutěže. Tato stylistická volba ilustruje schopnost umělkyně objevovat se s každým projektem znovu.

Video k mistrovství světa ve fotbale 2026

Tento outfit byl odhalen v hudebním videoklipu k písni „Goals“, jedné z oficiálních písní mistrovství světa ve fotbale 2026, který byl vydán 21. května 2026. Pro tuto skladbu se Lisa spojila s brazilskou hvězdou Anittou a nigerijskou zpěvačkou Remou ve spolupráci, která mísí K-pop, latinskoamerický pop a afrobeaty. Píseň, která se objeví na oficiálním albu turnaje, zazní na jednom ze zahajovacích ceremoniálů, které jsou naplánovány na 12. června v Los Angeles. Pro Lalisu Manobal (Lisa) je to velký úspěch, jejíž mezinárodní prestiž neustále roste.

S tímto energickým, retro sportovním vzhledem Lalisa Manobal (Lisa) potvrzuje své postavení módní a hudební ikony. Barevný vzhled dokonale ladí se slavnostní atmosférou mistrovství světa ve fotbale 2026.

Jsem novinářka Julia, která s nadšením objevuje a sdílí poutavé příběhy. S kreativním stylem psaní a bystrým okem se snažím vdechnout život široké škále témat, od současných trendů a společenských problémů až po kulinářské lahůdky a tajemství krásy.
