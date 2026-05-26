Zoe Saldaña se výrazně objevila v černých květinových šatech.

Americká herečka, režisérka a producentka Zoe Saldaña ozdobila závěrečný ceremoniál filmového festivalu v Cannes 23. května 2026 svým obzvláště elegantním vzhledem. V doprovodu svého manžela, umělce Marca Perega-Saldañy, prošla po červeném koberci ve velkolepých malých černých šatech zdobených oranžovým květinovým vzorem. Sofistikovaný a zároveň romantický vzhled, který okamžitě upoutal pozornost díky tomuto vzácnému veřejnému vystoupení jako páru.
Úžasné malé černé květinové šaty
Ústředním prvkem této přehlídky jsou šaty Zoe Saldañové, které odvážně znovuobjevují klasické malé černé šaty. Na tmavém pozadí dodává zářivý oranžový květinový potisk nádech jasných, jarních barev. Šaty se vyznačují hlubokým výstřihem a plnou sukní, které jim dodávají dramatický objem. Tato kreace od předního francouzského módního domu dovedně pohrává s kontrastem mezi střídmostí černé a bujností květinového motivu, a to dokonale vyváženým způsobem.
Jemné detaily uzlů a čistý, minimalistický vzhled
Rafinovanost šatů spočívá také v jejich detailech. Výrazná splývavá mašle zdůrazňuje boky a dodává celkovému vzhledu pohyb a haute couture rozměr, zatímco druhá bílá mašle zdobí záda. Aby Zoe Saldaña tento již tak propracovaný kousek vynikl, zvolila elegantní účes: elegantní, uhlazený drdol, který jí rámuje obličej a odhaluje třpytivé náušnice. Tento šik vzhled dotváří pár černých páskových lodiček.
Vystoupení páru na červeném koberci
Toto vystoupení na červeném koberci bylo také příležitostí pro Zoe Saldañu a jejího manžela, italského producenta a režiséra Marca Perega, aby si společně užili něžný okamžik. Pár byl vyfotografován, jak se drží za ruce, než vstoupil do kina. Zoe Saldaña zachytila tento okamžik na sociálních sítích a k fotografii svého outfitu přidala jednoduchý vzkaz: „Děkuji, Cannes.“ Toto vystoupení krásně završilo jejich pobyt na jihu Francie, po předchozím významném výletu začátkem měsíce.
V těchto malých černých květinových šatech se Zoe Saldaña na závěrečném ceremoniálu filmového festivalu v Cannes objevila jako jedna z nejelegantnějších. Byla to ukázka elegance, kde se střídmost černé kombinuje se svěžestí květinového vzoru.