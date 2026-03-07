„Je to tvoje tělo“: Amanda Seyfriedová podporuje Sydney Sweeneyovou proti kritice její postavy

Anaëlle G.
@instagram/Instagram

Americká herečka, modelka a zpěvačka Amanda Seyfried se postavila na obranu své kolegyně, herečky a producentky Sydney Sweeneyové, ve filmu „Hospodyně“, a to proti neustálé kritice, které čelí kvůli svému vzhledu. V pořadu „Clique “ Seyfriedová chválila Sweeneyové sebevědomí, s nímž sebejistě přijímá své křivky.

Důrazné poselství proti hanobení vlastního těla

Když se Amandy Seyfried ptali na opakující se kritiku, která je na Sydney Sweeneyová („Euphoria“, „White Lotus“), uvedla: „Když ji vidím, zdá se mi, že se ve své kůži cítí naprosto dobře, a mám pocit, že oslavuje své vlastní tělo. Je to žena, která oslavuje své tělo naprosto zdravým a krásným způsobem.“ Herečka dokonce vysvětlila, že své dceři radí: „Je to tvé tělo, ty ho máš pod kontrolou. Je krásné, ať se děje cokoli, takže pokud ho chceš ukázat, jdi do toho. To Sydney dělá.“

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený časopisem Glitter (@glittermagazine)

Sydney Sweeney, hlavní terč kritiky

Sydney Sweeney, hvězda seriálů „Euphoria“ a „All But You“, s každým svým vystoupením udělá rozruch, ale také se setká s sexistickými komentáři ohledně svého dekoltu. Amanda Seyfried zdůrazňuje svůj talent a odolnost tváří v tvář tomuto toxickému tlaku.

Ve svém projevu „Je to tvoje tělo“ nabízí Amanda Seyfried silnou sesterskou podporu Sydney Sweeney. Spojuje humor s poselstvím posílení a připomíná nám, že nošení oblečení, které zdůrazňuje dekolt nebo tělo, není provokace, ale základní právo. Toto duo hereček nás inspiruje svou solidaritou.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
Article précédent
Brooke Shields překvapuje v šedesáti letech bohémským vzhledem

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Brooke Shields překvapuje v šedesáti letech bohémským vzhledem

Americká herečka a modelka Brooke Shields oslnila první řadu značky Chloé na svém prvním pařížském týdnu módy v...

Zpěvačka Rosalía se nečekaně vyjádřila k svému typu muže.

Během rozhovoru pro Spotify v Buenos Aires španělská zpěvačka, skladatelka, hudebnice, producentka a herečka Rosalía pronesla bombu o...

Elegance tohoto britského modelu je v Paříži okouzlující

Britská modelka a herečka Rosie Huntington-Whiteleyová zaujala Instagram z francouzské metropole. Její fotoalbum s jednoduchým popiskem „Krásný den...

Tento jezdec Formule 1 sdílí fotografie ze své svatby a dojímá fanoušky.

Hvězda Ferrari Charles Leclerc odhalil detaily ze zákulisí své „tajné“ civilní svatby s Alexandrou Saint Mleux a dojal...

„Cítím se šťastná“: Tato topmodelka sdílí svůj každodenní život jako mateřka

Brazilská supermodelka Gisele Bündchen, která se dlouhodobě věnuje přehlídkovým molům a mezinárodním kampaním, nyní hovoří o intimnějším štěstí....

S „disco kudrlinami“ překvapuje Jessica Alba v šatech inspirovaných 70. léty.

Jessica Alba se triumfálně vrací k retro estetice s instagramovou „fotosbírkou“, která připomíná sedmdesátá léta. Herečka z filmu...