„Je to tvoje tělo“: Amanda Seyfriedová podporuje Sydney Sweeneyovou proti kritice její postavy

Americká herečka, modelka a zpěvačka Amanda Seyfried se postavila na obranu své kolegyně, herečky a producentky Sydney Sweeneyové, ve filmu „Hospodyně“, a to proti neustálé kritice, které čelí kvůli svému vzhledu. V pořadu „Clique “ Seyfriedová chválila Sweeneyové sebevědomí, s nímž sebejistě přijímá své křivky.
Důrazné poselství proti hanobení vlastního těla
Když se Amandy Seyfried ptali na opakující se kritiku, která je na Sydney Sweeneyová („Euphoria“, „White Lotus“), uvedla: „Když ji vidím, zdá se mi, že se ve své kůži cítí naprosto dobře, a mám pocit, že oslavuje své vlastní tělo. Je to žena, která oslavuje své tělo naprosto zdravým a krásným způsobem.“ Herečka dokonce vysvětlila, že své dceři radí: „Je to tvé tělo, ty ho máš pod kontrolou. Je krásné, ať se děje cokoli, takže pokud ho chceš ukázat, jdi do toho. To Sydney dělá.“
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Sydney Sweeney, hlavní terč kritiky
Sydney Sweeney, hvězda seriálů „Euphoria“ a „All But You“, s každým svým vystoupením udělá rozruch, ale také se setká s sexistickými komentáři ohledně svého dekoltu. Amanda Seyfried zdůrazňuje svůj talent a odolnost tváří v tvář tomuto toxickému tlaku.
Ve svém projevu „Je to tvoje tělo“ nabízí Amanda Seyfried silnou sesterskou podporu Sydney Sweeney. Spojuje humor s poselstvím posílení a připomíná nám, že nošení oblečení, které zdůrazňuje dekolt nebo tělo, není provokace, ale základní právo. Toto duo hereček nás inspiruje svou solidaritou.