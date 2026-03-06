„Cítím se šťastná“: Tato topmodelka sdílí svůj každodenní život jako mateřka

Brazilská supermodelka Gisele Bündchen, která se dlouhodobě věnuje přehlídkovým molům a mezinárodním kampaním, nyní hovoří o intimnějším štěstí. V nedávném rozhovoru podrobně popsala, jak mateřství nově definuje její priority a každodenní život.

"Cítím se šťastná, že jsem matka."

V rozhovoru pro ELLE US se Gisele Bündchen podělila o osobní zamyšlení nad mateřstvím. Vysvětluje, že mateřství se stalo jejím hlavním zdrojem naplnění. „Děti jsou prostě úžasné. Cítím se šťastná, že jsem matkou. Věřím, že je to mé poslání,“ svěřuje se. Zdůrazňuje radost, kterou nachází v jednoduchých gestech: úsměv, sdílený okamžik doma, každodenní rozhovor. Popisuje štěstí zakořeněné v přítomném okamžiku, daleko od mediálního šílenství, které dlouho definovalo její kariéru.

Třetí dítě, nová rovnováha

V únoru 2025 se Gisele Bündchen stala matkou potřetí. Porod se rozhodla několik týdnů tajit, než v květnu zveřejnila první fotografii na sociálních sítích. V rozhovoru pro ELLE US vysvětluje, jak toto nové mateřství změnilo její život: její rozvrh, priority a dokonce i vnímání času. Z manželství s Tomem Bradym je již matkou Benjamina a Vivian. Její třetí dítě je ze vztahu s Joaquimem Valentem. Hovoří o bohatství této nové rodinné dynamiky, která je poznamenána učením a adaptací.

"Stát se znovu matkou změnilo všechno."

V novoročním poselství shrnula uplynulý rok jako období hluboké transformace: „Stát se znovu matkou mi obrátilo všechno vzhůru nohama: můj čas, mé priority, mé srdce.“ V rozhovoru objasňuje, že tento vývoj se neomezuje pouze na praktické záležitosti, ale dotýká se intimnějšího rozměru: jiného vnímání toho, na čem skutečně záleží. Vysvětluje také, že si obzvláště váží toho, že může zůstat doma a vychutnávat si každý okamžik, což je privilegium, které si je podle ní plně vědoma.

Diskrétnější, ale oddanější život

Gisele Bündchen se netají tím, že její modelingová kariéra ustoupila do pozadí. Její poslední velká prezentace na mole byla na zahajovacím ceremoniálu olympijských her v Riu v roce 2016. Od té doby se zaměřuje na osobní závazky, zejména v sociální a environmentální oblasti.

Je členkou správní rady Lotus House, azylového domu se sídlem v Miami, který podporuje zranitelné ženy a děti. Vysvětlila, že mateřství ji motivovalo k větší angažovanosti v oblasti žen a dětí, protože to považuje za zodpovědnost, která je jí obzvláště blízká.

Štěstí si vyžádalo

Ve svém rozhovoru pro ELLE US Gisele Bündchen nehovoří ani o nostalgii po mole, ani o lítosti. Naopak popisuje období vděčnosti a rovnováhy. „Je tak snadné mě udělat šťastnou; stačí, když se na mě usmějí, a já si pomyslím: ‚Ach, to je perfektní,‘“ říká. Prostřednictvím těchto odhalení představuje obraz ženy, která akceptuje změnu tempa a hlásí novou definici „úspěchu“: takovou, která se měří kvalitou času stráveného s dětmi.

Zdá se, že Gisele Bündchen, která se z mezinárodní supermodelky stala pozornou matkou, nyní píše intimnější kapitolu – kterou sama označuje za nejdůležitější ve svém životě.

