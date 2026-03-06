S „disco kudrlinami“ překvapuje Jessica Alba v šatech inspirovaných 70. léty.

Jessica Alba se triumfálně vrací k retro estetice s instagramovou „fotosbírkou“, která připomíná sedmdesátá léta. Herečka z filmu „Trigger Warning“ překvapuje disco kudrlinami a šaty se zebřím potiskem, a to daleko od svého obvyklého kalifornského stylu.
Od objemných, designových kudrlin až po dokonalý bob
Na prvním obrázku má Jessica objemnou, kudrnatou hřívu s pěšinkou uprostřed, která připomíná disko ikony 70. let. V kombinaci se zlatými kruhovými náušnicemi velikosti XXL a fialovým líčením tento účes kontrastuje s jejími obvyklými jemnými vlnami a udává slavnostní tón celé show.
Zebří vzorované šaty s ramínky na ramínka: vrchol přehlídky
Hvězda večera? Maxi šaty s ramínky a zebrovým potiskem, výstřihem do V na hrudi a splývavým řasením. Tento retro kousek tvaruje její postavu a zároveň evokuje divy minulých let. Módní volba, která připomíná oživení disco stylu.
„Trochu pravidelného programu,“ dodala šibalsky. Jessica Alba pryč s dominantním minimalismem 90. let a s přesvědčením přijímá oživení sedmdesátých let. Disko kudrlinky, zvířecí vzor, obří kruhové náušnice: dokazuje, že desetiletí lze ztotožnit s elegancí.
Návrat z Milána se svou dcerou Haven
Jessica Alba, čerstvě po 48hodinovém výletu do Milána se svou čtrnáctiletou dcerou Haven, v tomto videu mísí cestovní vzpomínky s pozitivními mantrami. Margarita v ruce, hravé pózy s dětmi, inspirativní citáty: z toho všeho čiší radost ze života po týdnu módy.
Jessica Alba se svými disko loknami a zebričkovými šaty na ramínka se vrací v sedmdesátých letech a elektrizuje Instagram. Daleko od decentních vln, svůj styl mění s elegance: hromada fotek, která ve vás vyvolá touhu vyhledat vinyly a streamovací platformy!