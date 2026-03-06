Elegance tohoto britského modelu je v Paříži okouzlující

Léa Michel
@rosiehw/Instagram

Britská modelka a herečka Rosie Huntington-Whiteleyová zaujala Instagram z francouzské metropole. Její fotoalbum s jednoduchým popiskem „Krásný den v Paříži“ předvádí minimalistický vzhled, který potěšil její sledující.

Kompletní vzhled roláku a kůže

Na několika fotografiích pořízených před haussmannovskými dveřmi má Rosie Huntington-Whiteley na sobě černý rolák s dlouhým rukávem zastrčený do pouzdrové sukně, která obepíná její křivky jako druhá kůže. Tenký pásek zdůrazňuje její pas a tenké hodinky a strukturovaná černá kabelka dotvářejí tento typicky pařížský vzhled.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Rosie HW (@rosiehw)

Tmavé brýle a ikonické vlnité blond vlasy

Její vlnité blond vlasy volně splývají a rámují tvář skrytou za nadměrně velkými černými slunečními brýlemi. Toto „tajemství“ v kombinaci s dokonalostí krejčovského střihu vytváří magnetický efekt: nenucenou eleganci a absolutní šik.

Paříž jako dokonalá kulisa

Několik fotografií pořízených ze stejného místa před těmito elegantními dveřmi se zlaceným kováním zachycuje Rosie Huntington-Whiteley z různých úhlů: z profilu, ze tříčtvrtečního pohledu a pohledu přímo do fotoaparátu. Přirozené světlo zvýrazňuje texturovanou kůži a kontrast černé a béžové. Jednoduchý popisek: „Krásný den v Paříži“ – který získal tisíce lajků.

Rosie, ztělesnění britsko-pařížské elegance

Britská modelka a herečka, bývalá andělka Victoria's Secret, vyniká v tomto elegantním minimalismu. Přiléhavý svetr, kožená pouzdrová sukně, nadměrné sluneční brýle: spolehlivý vzorec, který spojuje Londýn a Paříž. Fanoušci nadšeně chválí: „Dokonalá“, „Čistá elegance“, „Rosie, královna Paříže.“

S černým rolákem a hnědou koženou sukní před haussmannovským vchodem Rosie Huntington-Whiteley zachycuje podstatu pařížské elegance. Tento instagramový kolotoč „Krásný den v Paříži“ je mistrovskou třídou minimalistické elegance: jednoduchá, sošná, neodolatelná.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
Tento jezdec Formule 1 sdílí fotografie ze své svatby a dojímá fanoušky.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Tento jezdec Formule 1 sdílí fotografie ze své svatby a dojímá fanoušky.

Hvězda Ferrari Charles Leclerc odhalil detaily ze zákulisí své „tajné“ civilní svatby s Alexandrou Saint Mleux a dojal...

„Cítím se šťastná“: Tato topmodelka sdílí svůj každodenní život jako mateřka

Brazilská supermodelka Gisele Bündchen, která se dlouhodobě věnuje přehlídkovým molům a mezinárodním kampaním, nyní hovoří o intimnějším štěstí....

S „disco kudrlinami“ překvapuje Jessica Alba v šatech inspirovaných 70. léty.

Jessica Alba se triumfálně vrací k retro estetice s instagramovou „fotosbírkou“, která připomíná sedmdesátá léta. Herečka z filmu...

„Kočky nejsou přátelská zvířata“: výroky této zpěvačky vyvolaly kontroverzi

Americká rapperka Doechii nedávno na Threads rozpoutala bouři rozruchu, když bez obalu prohlásila, že kočky „nejsou zrovna přátelská...

„Velkolepá“: Nicole Kidman se odváží nosit na červeném koberci velkolepou sukni

Nicole Kidman rozzářila newyorskou premiéru filmu "Scarpetta" ultra-elegantním outfitem v černém. Australská herečka zaujala pozornost všech a znovu...

Jamie Lee Curtis v 67 letech přitahuje pozornost v elegantních černých šatech

Jamie Lee Curtis opět dokázala své mistrovství na červeném koberci, když zvolila jednoduché, ale lichotivé černé šaty. Na...