Tento jezdec Formule 1 sdílí fotografie ze své svatby a dojímá fanoušky.

Hvězda Ferrari Charles Leclerc odhalil detaily ze zákulisí své „tajné“ civilní svatby s Alexandrou Saint Mleux a dojal miliony fanoušků svou jednoduchostí a elegancí tohoto intimního dne. Fotografie sdílené na Instagramu ukazují zářivý pár a opravdovou lásku.
Dojemný civilní obřad v Monaku
28. února 2026 si Charles a Alexandra řekli „ano“ při diskrétním civilním obřadu. On měl na sobě přiléhavý krémový oblek s šedou kravatou a ona dlouhé krajkové šaty barvy slonové kosti s třpytivými motivy motýlů. Charles k fotografii přidal popisek: „Den, na který nikdy nezapomeneme. První část je hotová, druhá bude příští rok se všemi našimi blízkými.“
Legendární odjezd ve veteránském Ferrari
Novomanželé se vydali na cestu ve Ferrari 250 Testa Rossa z roku 1957 (9 milionů liber), on řídil a ona nesla bílou kytici. Tato virální fotografie s Monakem a mořem v pozadí rozzlobila fanoušky: „Vypadá to jako z filmu,“ „Magický okamžik.“ Jejich pes Leo v minismokingu s nimi pózoval v autě – nečekaná hvězda dne.
Alexandra sdílí svou radost na Instagramu
Alexandra Saint Mleux zveřejnila portrét na balkoně s výhledem na moře: „Sni. Nemůžu se dočkat, až si tě příští rok znovu vezmu.“ V profilu na Instagramu nyní zní „Alexandra Leclerc 🦋“, čímž uzavírá tuto novou kapitolu.
Fanoušci se rozplakali nad tolik krásy
Reakce překypují emocemi: „Je to tak krásné“, „Nádherné, zasloužíte si všechno to štěstí.“ Mnozí chválí diskrétnost páru, na rozdíl od obvyklé okázalosti jezdců F1.
Od žádosti k dvojité oslavě
Po romantické žádosti o ruku v listopadu 2025 se tento civilní obřad stal „první částí“. Na rok 2027 je plánována velká rodinná oslava. Společně jsou dva roky a tvoří nejobdivovanější pár F1.
S těmito snímky z občanské svatby, která byla zároveň elegantní a intimní, proměnili Charles Leclerc a Alexandra Saint Mleux soukromý okamžik v univerzální. Jejich legendární Ferrari, Leo ve smokingu a jejich srdečná prohlášení jsou skutečně dojemná: tohle je skutečná Velká cena lásky.