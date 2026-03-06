Brooke Shields překvapuje v šedesáti letech bohémským vzhledem

Americká herečka a modelka Brooke Shields oslnila první řadu značky Chloé na svém prvním pařížském týdnu módy v tomto roce. Ikona „Hezké miminko“ se proměnila v dokonalou „dívku Chloé“ a stylově se posunula směrem k městské bohémě, což způsobilo senzaci.
Bohémská elegance
Na přehlídce konfekce pro podzim/zimu 2026/2027 měla Brooke Shields na sobě jeden z typických volných a splývavých „vzdutých“ plášťů této značky, který zkombinovala s plisovanou sukní. Toto bohémsko-moderní duo ostře kontrastovalo s jejím nadčasovým klasickým stylem a kombinovalo lehké textury a vzdušné objemy typické pro tuto značku.
V srdci hvězdné první řady
Brooke Shields, sedící v první řadě po boku Olivie Rodrigo a Oprah Winfrey, vyzařovala sebevědomí. V šedesáti letech ztělesňuje „současnou“ ženu: svobodomyslnou, sofistikovanou, s objemem a texturou vlasů a přirozenou elegancí.
Odvážný a stylový obrat
Daleko od rovných šatů, které obvykle upřednostňuje, představuje tento bohémský vzhled odvážnou osvěžující změnu. Nadměrná pláštěnka, strukturovaná sukně, vlnité vlasy: Brooke Shields dokazuje, že v každém věku můžete svůj šatník přetvořit s eleganci, věrná Chloéině nenucené DNA.
Brooke Shields se svým bohémským pláštěm od Chloé předvedla mistrovský pařížský vzhled. V šedesáti letech znovu definovala tzv. „dívku Chloé“ pro dospělý věk a připomněla nám, že skutečný styl se rodí ze sebevědomí – a trochy pomoci s šitím!