Brooke Shields překvapuje v šedesáti letech bohémským vzhledem

Anaëlle G.
@brookeshields/Instagram

Americká herečka a modelka Brooke Shields oslnila první řadu značky Chloé na svém prvním pařížském týdnu módy v tomto roce. Ikona „Hezké miminko“ se proměnila v dokonalou „dívku Chloé“ a stylově se posunula směrem k městské bohémě, což způsobilo senzaci.

Bohémská elegance

Na přehlídce konfekce pro podzim/zimu 2026/2027 měla Brooke Shields na sobě jeden z typických volných a splývavých „vzdutých“ plášťů této značky, který zkombinovala s plisovanou sukní. Toto bohémsko-moderní duo ostře kontrastovalo s jejím nadčasovým klasickým stylem a kombinovalo lehké textury a vzdušné objemy typické pro tuto značku.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Brooke Shields (@brookeshields)

V srdci hvězdné první řady

Brooke Shields, sedící v první řadě po boku Olivie Rodrigo a Oprah Winfrey, vyzařovala sebevědomí. V šedesáti letech ztělesňuje „současnou“ ženu: svobodomyslnou, sofistikovanou, s objemem a texturou vlasů a přirozenou elegancí.

Odvážný a stylový obrat

Daleko od rovných šatů, které obvykle upřednostňuje, představuje tento bohémský vzhled odvážnou osvěžující změnu. Nadměrná pláštěnka, strukturovaná sukně, vlnité vlasy: Brooke Shields dokazuje, že v každém věku můžete svůj šatník přetvořit s eleganci, věrná Chloéině nenucené DNA.

Brooke Shields se svým bohémským pláštěm od Chloé předvedla mistrovský pařížský vzhled. V šedesáti letech znovu definovala tzv. „dívku Chloé“ pro dospělý věk a připomněla nám, že skutečný styl se rodí ze sebevědomí – a trochy pomoci s šitím!

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
Article précédent
Zpěvačka Rosalía se nečekaně vyjádřila k svému typu muže.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Zpěvačka Rosalía se nečekaně vyjádřila k svému typu muže.

Během rozhovoru pro Spotify v Buenos Aires španělská zpěvačka, skladatelka, hudebnice, producentka a herečka Rosalía pronesla bombu o...

Elegance tohoto britského modelu je v Paříži okouzlující

Britská modelka a herečka Rosie Huntington-Whiteleyová zaujala Instagram z francouzské metropole. Její fotoalbum s jednoduchým popiskem „Krásný den...

Tento jezdec Formule 1 sdílí fotografie ze své svatby a dojímá fanoušky.

Hvězda Ferrari Charles Leclerc odhalil detaily ze zákulisí své „tajné“ civilní svatby s Alexandrou Saint Mleux a dojal...

„Cítím se šťastná“: Tato topmodelka sdílí svůj každodenní život jako mateřka

Brazilská supermodelka Gisele Bündchen, která se dlouhodobě věnuje přehlídkovým molům a mezinárodním kampaním, nyní hovoří o intimnějším štěstí....

S „disco kudrlinami“ překvapuje Jessica Alba v šatech inspirovaných 70. léty.

Jessica Alba se triumfálně vrací k retro estetice s instagramovou „fotosbírkou“, která připomíná sedmdesátá léta. Herečka z filmu...

„Kočky nejsou přátelská zvířata“: výroky této zpěvačky vyvolaly kontroverzi

Americká rapperka Doechii nedávno na Threads rozpoutala bouři rozruchu, když bez obalu prohlásila, že kočky „nejsou zrovna přátelská...