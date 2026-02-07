Miliony „lajků“ na každém příspěvku na Instagramu: tato thajská zpěvačka láme rekordy.

Lalisa Manoban, známá jako Lisa, bývalá členka jihokorejské dívčí K-popové skupiny Blackpink, kraluje Instagramu s více než 100 miliony sledujících a miliony lajků na příspěvek. Tato Thajka proměňuje každý příspěvek v digitální vlnu a zároveň rozšiřuje své impérium do hudby, módy a nyní i filmu.
Meteorický vzestup z Thajska
Lisa se narodila v roce 1997 v Bangkoku a v roce 2016 se po intenzivním tréninku v YG Entertainment připojila k jihokorejské dívčí skupině Blackpink. Její charisma, explozivní taneční pohyby a ostrý rap z ní rychle udělaly oblíbenou hvězdu fanoušků. Jako sólová umělkyně dosáhla fenomenálního úspěchu s alby Lalisa (2021), Rockstar (2024) a albem Alter Ego (2025).
Instagram: její království lajků
Její účet @lalalalisa_m se pyšní více než 100 miliony sledujících, což ji řadí mezi celosvětově nejsledovanější. Každý příspěvek – ať už se jedná o módní selfie, choreografii nebo upoutávku na turné – vygeneruje v průměru 3 až 4 miliony lajků a 20 000 komentářů. Je známá svým YouTube kanálem Lilifilm Official a drží Guinnessovu knihu rekordů jako první K-popová idolka, která překročila 87 milionů sledujících na Instagramu (k roku 2023).
Móda, luxus a globální vliv
Jako ambasadorka značek Bulgari, Chanel a MAC Cosmetics Lisa ztělesňuje „Lisa efekt“: vše, co si obleče, se okamžitě vyprodá. Její postava a styl uchvacují Asii, Evropu a Latinskou Ameriku. V Thajsku je národním pokladem, podle Forbes Korea „nejvlivnější Asiatkou“.
Sólo Blackpink a průlom v kině
Po celosvětovém triumfu skupiny si Lisa brilantně vyrazila vlastní cestu. Její album „Alter Ego“ a spolupráce (Megan Thee Stallion, Rosalía) upevnily její status sólové superhvězdy. Její světové turné v roce 2026 bylo všude vyprodáno. Nejvýznamnější je její herecký debut, kdy se stala vynikající rolí ve 3. sérii seriálu „The White Lotus“ (2025), kde ztvárnila excentrickou dědičku. Toto pozoruhodné vystoupení na HBO ji vyneslo do popředí mezinárodní kinematografie a demonstrovalo její všestrannost i mimo hudbu.
Stručně řečeno, Lalisa Manoban už není jen idol: je to globální stroj na rozruch. Ve 28 letech se od K-popu přes pařížská mola až po obrazovky HBO každý lajk na Instagramu promítá do milionů smluv. Lisa kraluje – a její čísla stále stoupají.