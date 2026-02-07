Search here...

Miliony „lajků“ na každém příspěvku na Instagramu: tato thajská zpěvačka láme rekordy.

Léa Michel
@lalalalisa_m/Instagram

Lalisa Manoban, známá jako Lisa, bývalá členka jihokorejské dívčí K-popové skupiny Blackpink, kraluje Instagramu s více než 100 miliony sledujících a miliony lajků na příspěvek. Tato Thajka proměňuje každý příspěvek v digitální vlnu a zároveň rozšiřuje své impérium do hudby, módy a nyní i filmu.

Meteorický vzestup z Thajska

Lisa se narodila v roce 1997 v Bangkoku a v roce 2016 se po intenzivním tréninku v YG Entertainment připojila k jihokorejské dívčí skupině Blackpink. Její charisma, explozivní taneční pohyby a ostrý rap z ní rychle udělaly oblíbenou hvězdu fanoušků. Jako sólová umělkyně dosáhla fenomenálního úspěchu s alby Lalisa (2021), Rockstar (2024) a albem Alter Ego (2025).

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem LISA (@lalalalisa_m)

Instagram: její království lajků

Její účet @lalalalisa_m se pyšní více než 100 miliony sledujících, což ji řadí mezi celosvětově nejsledovanější. Každý příspěvek – ať už se jedná o módní selfie, choreografii nebo upoutávku na turné – vygeneruje v průměru 3 až 4 miliony lajků a 20 000 komentářů. Je známá svým YouTube kanálem Lilifilm Official a drží Guinnessovu knihu rekordů jako první K-popová idolka, která překročila 87 milionů sledujících na Instagramu (k roku 2023).

Móda, luxus a globální vliv

Jako ambasadorka značek Bulgari, Chanel a MAC Cosmetics Lisa ztělesňuje „Lisa efekt“: vše, co si obleče, se okamžitě vyprodá. Její postava a styl uchvacují Asii, Evropu a Latinskou Ameriku. V Thajsku je národním pokladem, podle Forbes Korea „nejvlivnější Asiatkou“.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem LISA (@lalalalisa_m)

Sólo Blackpink a průlom v kině

Po celosvětovém triumfu skupiny si Lisa brilantně vyrazila vlastní cestu. Její album „Alter Ego“ a spolupráce (Megan Thee Stallion, Rosalía) upevnily její status sólové superhvězdy. Její světové turné v roce 2026 bylo všude vyprodáno. Nejvýznamnější je její herecký debut, kdy se stala vynikající rolí ve 3. sérii seriálu „The White Lotus“ (2025), kde ztvárnila excentrickou dědičku. Toto pozoruhodné vystoupení na HBO ji vyneslo do popředí mezinárodní kinematografie a demonstrovalo její všestrannost i mimo hudbu.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem LISA (@lalalalisa_m)

Stručně řečeno, Lalisa Manoban už není jen idol: je to globální stroj na rozruch. Ve 28 letech se od K-popu přes pařížská mola až po obrazovky HBO každý lajk na Instagramu promítá do milionů smluv. Lisa kraluje – a její čísla stále stoupají.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
Chappell Roan vysvětluje, proč už nechce být nazývána svým rodným jménem.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Chappell Roan vysvětluje, proč už nechce být nazývána svým rodným jménem.

Chappell Roan, popová senzace roku 2024, kategoricky odmítá být nazývána svým rodným jménem Kayleigh Rose Amstutz. Americká zpěvačka...

Tato americká zpěvačka odsuzuje otázku, která je považována za „sexistickou“.

Madison Beer se ve svých pouhých 26 letech stala jednou z vycházejících hvězd amerického popu. Zpěvačka, známá svým...

Tato obtěžovaná zpěvačka vysvětluje, proč bylo nutné opustit svou zemi.

Heo Gayoon, bývalá členka jihokorejské dívčí K-popové skupiny 4MINUTE, nedávno dojemně vyprávěla o důvodech, které ji vedly k...

Jennifer Lopez a její zkrášlovací rutina před cvičením vyvolaly reakce

Jennifer Lopez na Instagramu neustále sdílí momenty ze svého každodenního života, od wellness a krásy až po propagaci...

V 76 letech se tento ikonický model vrací.

Britská modelka, herečka a zpěvačka Twiggy je zpět v centru pozornosti jako tvář kampaně Burberry jaro/léto 2026. Její...

„Nestárne“: Sofía Vergara se předvádí v výrazném tmavém outfitu

Sofía Vergara, ikonická kolumbijská hvězda a ikona seriálu „Moderní rodina“, opět uchvátila všechny na nedávné večerní akci. Zářící...

© 2025 The Body Optimist