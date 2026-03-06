Zpěvačka Rosalía se nečekaně vyjádřila k svému typu muže.

Léa Michel
Během rozhovoru pro Spotify v Buenos Aires španělská zpěvačka, skladatelka, hudebnice, producentka a herečka Rosalía pronesla bombu o svých romantických kritériích: „Můj typ muže? Musí být gay.“ Tato odpověď překvapila mnoho lidí a znovu vyvolala spekulace o její sexuální proměnlivosti.

Asertivní plynulost bez nálepek

Během prezentace Spotify A/Presenta se argentinská spisovatelka Mariana Enríquez zeptala Rosalíi: „Jakou vlastnost se vám na mužích líbí nejvíc?“ Rosalía okamžitě odpověděla: „Že je gay.“ Obě ženy vybuchly smíchy a Mariana Enríquez dodala: „No, jsme dvě!“

Rosalía vysvětluje: „Je vtipné, že tyto dvě věci oddělujeme, protože první věc, která někoho přitahuje, je jeho vlastnost.“ U žen si cení humoru. V roce 2024 v rozhovoru pro časopis ELLE Rosalía upřesnila: „Přemýšlím o svobodě. To mě vede,“ a odmítla jakékoli rigidní kategorie.

Minulost s Hunterem Schaferem a fámy

Rosalía v roce 2019 krátce randila s americkou herečkou, režisérkou, scenáristkou a modelkou Hunter Schafer („Euphoria“). Hunter v roce 2024 potvrdila, že mezi nimi bylo „krásné a trvalé přátelství“. Zpěvačka, která spolupracovala s americkou zpěvačkou, skladatelkou a herečkou Billie Eilish a rapperem Bad Bunnym, se připojuje k obsazení 3. série seriálu „Euphoria“.

Prohlášení, které vyvolává velký rozruch

Tato upřímnost odráží vývoj norem: oslavu hlubokého přátelství, humoru a svobody nad rámec genderu. Rosalía pravděpodobně ztělesňuje proměnlivou generaci, kde láska není definována kategoriemi.

Rosalía je v konečném důsledku znepokojivá i osvobozující zároveň. Tato intimní vyprávění o vztazích oslavuje proměnlivost lásky bez tabu a připomíná nám, že přitažlivost přesahuje nálepky. Superhvězda, která žije svobodně – a to je inspirativní!

Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
