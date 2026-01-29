Search here...

Tato indická herečka, oblečená ležérně, zaujme svou zářivou pletí.

Léa Michel
@priyankachopra/Instagram

Indická herečka, zpěvačka, producentka, spisovatelka a modelka Priyanka Chopra nedávno sdílela na Instagramu fotografii, která vzala internet bouří. Daleko od třpytu a lesku červeného koberce vypadá přirozeně a zářivě, což dokazuje, že elegance ne vždy vyžaduje sofistikovaný vzhled.

Rozkošný příspěvek

Na této ležérní fotce má Priyanka Chopra na sobě pohodový outfit (mikinu). Její popisek „IYKYK ❤️ chybíš mi @nickjonas“ je milým odkazem na jejího manžela, amerického zpěváka, skladatele a herce Nicka Jonase, který online roztál srdce. Mnozí komentovali, jak „roztomilou“ zprávu označili a zdůraznili blízké pouto mezi párem i v jednoduchých chvílích.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený Priyankou (@priyankachopra)

Přirozený lesk, který ohromí

Opravdu úchvatná je její zářivá a zářivá pleť, a to i bez make-upu. Priyanka se pyšní zářivou pletí, která inspiruje fanoušky, kteří chválí její „autentickou krásu“ a její „zjevně účinnou rutinu péče o pleť“. Tento snímek kontrastuje s jejími nedávnými vystoupeními, například na Zlatých glóbech v roce 2026, a posiluje její image přístupné a zářivé ženy.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený Priyankou (@priyankachopra)

Tento virální příspěvek ukazuje Priyanku Chopru mimo záři reflektorů, ale stále přitažlivou. Pozitivní reakce zdůrazňují, jak skloubí rodinný život, mezinárodní kariéru a sebevědomí, které vyzařuje z jejích outfitů. Priyanka Chopra nám s jednoduchostí připomíná, že skutečná záře vychází zevnitř.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
Penélope Cruz překvapuje v 51 letech krátkým sestřihem vlasů

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Penélope Cruz překvapuje v 51 letech krátkým sestřihem vlasů

Španělská herečka, modelka a návrhářka Penélope Cruz nedávno způsobila senzaci na přehlídce Chanel Haute Couture jaro/léto 2026, která...

„Přibrala jsem na váze“: Miss France hovoří o neustálém tlaku na své tělo

Angélique Angarni-Filopon, zvolená Miss Francie 2025, otevřeně promluvila o svém složitém vztahu k tělu po roce pod intenzivním...

Laetitia Casta ve svých 47 letech pozvedla své šaty nečekaným módním doplňkem.

Laetitia Casta nedávno upoutala pozornost všech na první přehlídce Jonathana Andersona pro haute couture jaro/léto 2026 pro Dior....

„Neuvěřitelně elegantní“: tato americká modelka zanechává trvalý dojem v šatech haute couture

Karlie Kloss nedávno zazářila na pařížském týdnu vysoké módy v šatech od Diora, které dokázaly, že průsvitné látky...

„Mohla by být modelkou“: tato herečka ve svých 31 letech nově definuje „korejskou eleganci“

Bae Suzy (vlastním jménem Bae Su-ji), milovaná jihokorejská ikona, i nadále fascinuje svou jedinečnou aurou a výjimečnou všestranností....

„Velkolepý“: Tato hvězda ohromuje uživatele internetu na pláži

Americká rapperka Coi Leray, která se pyšní 10 miliony měsíčních poslechů na Spotify a nominací na cenu BET...

© 2025 The Body Optimist