V 65 letech září tato hvězda seriálu "Hříšný tanec" na pláži.

Jennifer Greyová i nadále okouzluje svou přirozeností a energií. Nezapomenutelná Baby Houseman z kultovního filmu Hříšný tanec se nedávno podělila s přáteli o sérii fotografií pořízených během dovolené na pláži.

Nadčasový vzhled

Na první fotce Jennifer Grey klečí na růžovém ručníku, má na sobě černé bikiny a sluneční brýle v barvě stejné barvy. Vlasy má rozpuštěné a vlnité a vypadá uvolněně s výhledem na oceán. V popisku herečka zmiňuje „dlouho očekávaný dívčí výlet“ a označuje svou dlouholetou kamarádku, americkou herečku Tracy Pollan. Obě ženy projevují radostné kamarádství.

Na druhé fotce jsou obě kamarádky spolu na selfie, zjevně nadšené, že se o tento okamžik mohou podělit. Na dalším snímku Jennifer Grey sebevědomě kráčí v mělké vodě, tentokrát v plavkách. A konečně, fotografie pořízená zespodu ji ukazuje zářivě na skalnatém pozadí.

Uživatelé internetu byli přesvědčeni.

Sekce komentářů přetéká komplimenty. „Nádherná,“ píše jeden uživatel. „Vypadáš úžasně,“ dodává další. Jeden fanoušek hravě odkazuje na ikonickou hlášku z filmu „Miminko se nedá na ručník“ a vtipně překrucuje charakteristickou frázi z filmu „Hříšný tanec“.

Téměř 40 let po uvedení filmu, který ji vynesl ke slávě, Jennifer Grey nadále ztělesňuje svobodomyslnou ženu. Tyto fotografie bez přehnané inscenace oslavují přátelství, sebevědomí a radost z toho, že jsme zcela sami sebou.

Stručně řečeno, sdílením těchto momentů z dovolené Jennifer Grey nabízí inspirativní obraz naplněné ženy, věrné sama sobě. Důkaz, že záře nepochází z mládí nebo standardů, ale z autenticity a krásy každého těla, které se v průběhu času vyvíjí a prosazuje.

Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
„Myslela jsem, že mě ženy budou nenávidět“: nečekané zpovědi vycházející hvězdné herečky

