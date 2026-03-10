Americká modelka Emily Ratajkowski volí elegantní vzhled, který přitahuje pozornost.

Léa Michel
@emrata/Instagram

Během pařížského týdne módy, na přehlídce Loewe podzim/zima 2026/27, předvedla americká modelka, herečka a autorka Emily Ratajkowski minimalistickou siluetu, která okamžitě upoutala pozornost fotografů a sociálních médií.

Ultra-sofistikovaný kardigan s kapucí

Emily Ratajkowski proměnila jednoduchý černý kardigan v elegantní plášť, který si uvázala kolem ramen, aby decentně zakryla trup, aniž by pod ním měla cokoli (4. fotka v níže uvedeném příspěvku na Instagramu) . V kombinaci s přiléhavými černými džínami a minimalistickými černými lodičkami vytvořila tato módní volba kontrast mezi ležérností a high-fashion. Outfit doplnila volnými, texturovanými hnědými vlasy, nadměrnými slunečními brýlemi a přirozeným líčením – ležérní vzhled, který vyzařoval sebevědomí a modernost.

Fanoušci si získali touto elegantní drzostí

Příspěvek rozpoutal na sociálních sítích vlnu nadšení: fanoušci zbožňovali tento avantgardní vzhled a chválili její schopnost znovuobjevit minimalismus s eleganci. Mezi nadšenými komentáři se objevily například „Ikonické, z jednoduchého outfitu děláte sofistikovaný dojem!“ a „Dokonalá rovnováha mezi odvážným a elegantním“ a oslavovaly mistrovské zvládnutí umění elegantní a působivé módy Emily Ratajkowské.

Prohlášení společnosti Loewe potvrzující

Tato módní volba je v souladu s DNA Loewe, značky proslulé svými grafickými siluetami a souhrou materiálů. Volbou „kalkulované absence“ namísto „nadbytku“ Emily Ratajkowski dokazuje, že méně se často rýmuje s více, pokud jde o módní dopad.

Stručně řečeno, Emily Ratajkowski během pařížského týdne módy povýšila kardigany na úroveň couture a opět předvedla svůj vrozený smysl pro decentní styl. Tento minimalistický, šik a zároveň elegantní look potvrzuje její status ikony, která nově definuje pravidla s nenucenou eleganci.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
„Nestárne“: Po 27 letech se Elizabeth Hurley vrací k jednomu ze svých nejpamátnějších outfitů

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Nestárne“: Po 27 letech se Elizabeth Hurley vrací k jednomu ze svých nejpamátnějších outfitů

Britská herečka, modelka a producentka Elizabeth Hurley nedávno oslnila své fanoušky tím, že přinesla ikonické šaty Versace, které...

Hailey Bieber má na sobě výrazný outfit s červenými puntíky.

Americká modelka a podnikatelka Hailey Bieberová přitahuje pozornost stylovým outfitem s červenými puntíky. Tato módní volba, sdílená na...

Po více než čtyřiceti letech Madonna oživuje jeden ze svých nejslavnějších outfitů.

Některé snímky zanechávají trvalou stopu v historii popkultury. Mezi nimi jsou svatební šaty, které měla Madonna na sobě...

Nyní 24letá bývalá „nejkrásnější holčička na světě“ oznamuje své zasnoubení.

Francouzská modelka a herečka Thylane Blondeau právě oznámila své zasnoubení s francouzským DJem Benem Attalem, čímž symbolicky zpečetila...

S novým účesem Margot Robbie radikálně mění svůj styl.

Poté, co Margot Robbie několik měsíců hrála romantickou hrdinku přímo z 19. století ve filmu „Bouřlivá hůrka“, překvapila...

Po údajné nevěře svého bývalého manžela si Lily Allen oblékla „šaty z pomsty“.

Ve světě popkultury se „šaty pomsty“ staly symbolem znovuzrození po rozchodu. Britská zpěvačka Lily Allen se zdá tento...