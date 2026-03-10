Americká modelka Emily Ratajkowski volí elegantní vzhled, který přitahuje pozornost.

Během pařížského týdne módy, na přehlídce Loewe podzim/zima 2026/27, předvedla americká modelka, herečka a autorka Emily Ratajkowski minimalistickou siluetu, která okamžitě upoutala pozornost fotografů a sociálních médií.
Ultra-sofistikovaný kardigan s kapucí
Emily Ratajkowski proměnila jednoduchý černý kardigan v elegantní plášť, který si uvázala kolem ramen, aby decentně zakryla trup, aniž by pod ním měla cokoli (4. fotka v níže uvedeném příspěvku na Instagramu) . V kombinaci s přiléhavými černými džínami a minimalistickými černými lodičkami vytvořila tato módní volba kontrast mezi ležérností a high-fashion. Outfit doplnila volnými, texturovanými hnědými vlasy, nadměrnými slunečními brýlemi a přirozeným líčením – ležérní vzhled, který vyzařoval sebevědomí a modernost.
Fanoušci si získali touto elegantní drzostí
Příspěvek rozpoutal na sociálních sítích vlnu nadšení: fanoušci zbožňovali tento avantgardní vzhled a chválili její schopnost znovuobjevit minimalismus s eleganci. Mezi nadšenými komentáři se objevily například „Ikonické, z jednoduchého outfitu děláte sofistikovaný dojem!“ a „Dokonalá rovnováha mezi odvážným a elegantním“ a oslavovaly mistrovské zvládnutí umění elegantní a působivé módy Emily Ratajkowské.
Prohlášení společnosti Loewe potvrzující
Tato módní volba je v souladu s DNA Loewe, značky proslulé svými grafickými siluetami a souhrou materiálů. Volbou „kalkulované absence“ namísto „nadbytku“ Emily Ratajkowski dokazuje, že méně se často rýmuje s více, pokud jde o módní dopad.
Stručně řečeno, Emily Ratajkowski během pařížského týdne módy povýšila kardigany na úroveň couture a opět předvedla svůj vrozený smysl pro decentní styl. Tento minimalistický, šik a zároveň elegantní look potvrzuje její status ikony, která nově definuje pravidla s nenucenou eleganci.