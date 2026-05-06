„Velkolepá žena“: v 76 letech předvádí svou postavu na červeném koberci

Čínsko-americká módní návrhářka Vera Wang opět na Met Gala 2026 strhla pozornost. V 76 letech se na červeném koberci objevila v černém outfitu vlastního návrhu, věrném svému charakteristickému stylu. Její vzhled rychle vyvolal online reakce.
Outfit, který „zdůrazní její postavu“
Pro tento večer věnovaný propojení módy a umění si Vera Wang zvolila velmi strukturované černé šaty. Šaty se skládaly ze sukně s nízkým pasem, která byla spojena s vysokým výstřihem, pod ní byl černý bandeau a nafouklý rukáv. Tento střih zdůraznil její postavu, zejména poprsí a paže. Na červeném koberci se odvážila nosit odvážný outfit, „koncipovaný jako skutečná demonstrace stylu“.
Výtvor inspirovaný historií módy
Vera Wang se inspirovala svým outfitem z díla návrháře Rudiho Gernreicha, známého svými průlomovými siluetami. Náhrdelník, který návrhář nosil, byl ve skutečnosti jedním z jeho výtvorů. Šaty také odkazovaly na jedny z jeho ikonických plavek ze 70. let, které jsou nyní součástí sbírky Metropolitního muzea umění.
Móda nemá věkové omezení.
Tento vzhled obzvláště rezonoval s uživateli internetu, protože vysílal jednoduché sdělení: móda nemá věkové omezení. V 76 letech Vera Wang ukázala, že je možné nosit silný a osobitý outfit, aniž by byla omezena očekáváními, která jsou na ženy s přibývajícím věkem často kladena. Její vzhled byl z tohoto důvodu široce chválen. Mnozí ji vnímali jako svobodnou, sebevědomou a inspirativní ženu. V komentářích několik lidí mimo jiné napsalo „nádherná žena“.
Názory se však neshodly. Někteří uživatelé internetu kritizovali její vzhled, považovali ji za „příliš hubenou“ a říkali, že „nevypadá na svůj věk“, což naznačovalo, že možná podstoupila kosmetickou operaci. Jiní debatu rozšířili a poukázali na Met Gala jako na „další příklad oslavování velmi hubených, ba dokonce vyhublých těl“, odsuzovali přetrvávající kulturu hubenosti a vyzývali k znepokojení.
Stručně řečeno, Vera Wang se ukázala jako nepostradatelná osobnost módy. Její vystoupení na Met Gala 2026 je připomínkou toho, že styl nezávisí ani na věku, ani na konvencích, ale především na sebevědomí, s nímž člověk outfit nosí.