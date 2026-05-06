Tváří v tvář kritice ohledně jejího vzhledu je reakce této herečky překvapivá.

Jen několik dní poté, co se stala terčem kritiky na sociálních sítích, se Olivia Wilde výrazně objevila na Met Gala 2026 v New Yorku. Irsko-americká herečka, producentka, režisérka a scenáristka přitáhla pozornost postavou, která na červeném koberci Metropolitního muzea umění rozhodně nezůstala bez povšimnutí.
Reakce na kritiku
Toto vystoupení přichází po kontroverzi kolem její účasti na Mezinárodním filmovém festivalu v San Franciscu, kde některé snímky herečky vyvolaly kritiku jejího fyzického vzhledu. Tváří v tvář těmto soudům se Olivia Wilde rozhodla reagovat s humorem a sebekritikou na svých sociálních sítích.
S odkazem na fotografii pořízenou objektivem rybí oko prohlásila: „Podívejte, je to objektiv rybí oko. A přiznávám: byl to můj nejlepší úhel? Můj nejlepší vzhled? Ne. Ne, je to překvapivý snímek.“ Herečka se zřejmě raději nesnažila přiživovat kontroverzi, ale spíše upřednostňovala lehkovážný přístup, který si na internetu široce vážili mnozí.
Outfit v souladu s tématem Met Gala 2026
Met Gala 2026 letos oslavila spojení módy a umění výstavou „Costume Art“. Oficiální dress code „Fashion Is Art“ (Móda je umění) vyzýval celebrity, aby proměnily své vzhledy ve skutečná vizuální umělecká díla. Olivia Wilde svými strukturovanými šaty a siluetou inspirovanou historickými kostýmy, které byly nově pojaty moderním způsobem, dokonale ztělesňovala tohoto uměleckého ducha. Ještě před svým příchodem se herečka podělila o špetku humoru na Instagramu: „Mentálně se připravovala na Met tím, že jsem si cvičila, že si nikdy nesedám a nikdy nemusím jít na toaletu.“
Vzhled, který byl hojně komentován
Na sociálních sítích mnoho uživatelů chválilo sebevědomí a eleganci režisérky filmu „Don't Worry Darling“. Několik komentářů také zdůraznilo její rozhodnutí reagovat na kritiku humorně, nikoli agresivně. Olivia Wilde, která se již v roce 2023 zúčastnila Met Gala v bílých šatech zdobených zlatou výšivkou, se i nadále dostává na titulní stránky novin jak svými módními volbami, tak i tím, jak zvládá mediální pozornost.
Svou účastí na Met Gala vyslala Olivia Wilde vzkaz, který hluboce rezonoval s jejími fanoušky. Se sebeirotikou, sebevědomím a smyslem pro styl dokázala, že na negativní komentáře raději reaguje humorem a elegancí než kontroverzí.