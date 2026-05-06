V „netradičním“ oblečení tento sportovec zaujme všechny pohledy

Léa Michel
@eileengu / Instagram

Met Gala 2026 opět přinesla spoustu velkolepých outfitů, ale jeden host letos upoutal pozornost všech obzvláště. Freestyle lyžařka a olympijská vítězka Eileen Gu se objevila v ohromující a inovativní kreaci, čímž na červeném koberci způsobila skutečný rozruch.

Šaty, které „ožívají“

Čínsko-americká atletka se nejen předváděla před fotografy, ale proměnila svůj vzhled ve skutečné umělecké dílo. Její šaty, které navrhla Iris van Herpen, jako by doslova ožívaly s jejími pohyby. Při chůzi z oděvu unikaly jemné bublinky.

Tento velkolepý kousek se vyznačoval 15 000 skleněnými bublinami pečlivě integrovanými do šatů. Na návrh tohoto oděvu, který obsahoval skrytý mechanismus pro nepřetržitou produkci bublin, bylo údajně zapotřebí více než 2 550 hodin práce.

Pohled, který sklidil velký potlesk

Reakce na sociálních sítích byly rychlé. Mnoho uživatelů chválilo výtvor jako „vynalézavý“, „magický“ a „mimořádný“. S tímto velkolepým vystoupením se Eileen Gu podařilo proměnit módu ve skutečné živé vystoupení.

Volbou šatů, které byly zároveň technologické, poetické a velkolepé, Eileen Gu dokonale ztělesnila ducha Met Gala. Její „neobyčejný“ outfit nejen přitahoval pozornost, ale také sloužil jako připomínka toho, že móda se může stát skutečným polem pro umělecké experimentování.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
Herečka Jessica Alba se ve svých 45 letech dělí o roztomilé fotografie z lodi.
Article suivant
Margot Robbie ve svých 35 letech okouzluje v třpytivých zlatých šatech

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Margot Robbie ve svých 35 letech okouzluje v třpytivých zlatých šatech

Na Met Gala 2026 v New Yorku Margot Robbie opět strhla pozornost. Australská herečka a producentka se objevila...

Herečka Jessica Alba se ve svých 45 letech dělí o roztomilé fotografie z lodi.

Americká herečka a podnikatelka Jessica Alba oslavila své 45. narozeniny tak, jak žije – intenzivně a bez zábran....

Ve vodě okouzlujícím prostředím okouzluje modelka Candice Swanepoel.

„Setkala jsem se s Měsícem z druhé strany“ – s tímto poetickým popiskem zveřejnila modelka Candice Swanepoel, známá...

„To je ale podobnost!“: Modelka Adriana Lima sdílí fotku se svými dcerami

Brazilská modelka Adriana Lima je v centru pozornosti již přes 25 let. Tentokrát se podělila o jiné světlo...

Kaia Gerber, dcera Cindy Crawfordové, fascinuje svými fotografiemi

Americká modelka a herečka Kaia Gerber nepotřebuje velkolepé prostředí, aby upoutala pozornost. Její nejnovější instagramový karusel – pár...

Modelka Heidi Klum uchvacuje svět těmito sošnými šaty

Byly tam šaty, haute couture kreace a velkolepé šperky. A pak tu byla Heidi Klum, která už nebyla...