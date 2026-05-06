V „netradičním“ oblečení tento sportovec zaujme všechny pohledy

Met Gala 2026 opět přinesla spoustu velkolepých outfitů, ale jeden host letos upoutal pozornost všech obzvláště. Freestyle lyžařka a olympijská vítězka Eileen Gu se objevila v ohromující a inovativní kreaci, čímž na červeném koberci způsobila skutečný rozruch.
Šaty, které „ožívají“
Čínsko-americká atletka se nejen předváděla před fotografy, ale proměnila svůj vzhled ve skutečné umělecké dílo. Její šaty, které navrhla Iris van Herpen, jako by doslova ožívaly s jejími pohyby. Při chůzi z oděvu unikaly jemné bublinky.
Tento velkolepý kousek se vyznačoval 15 000 skleněnými bublinami pečlivě integrovanými do šatů. Na návrh tohoto oděvu, který obsahoval skrytý mechanismus pro nepřetržitou produkci bublin, bylo údajně zapotřebí více než 2 550 hodin práce.
Pohled, který sklidil velký potlesk
Reakce na sociálních sítích byly rychlé. Mnoho uživatelů chválilo výtvor jako „vynalézavý“, „magický“ a „mimořádný“. S tímto velkolepým vystoupením se Eileen Gu podařilo proměnit módu ve skutečné živé vystoupení.
Volbou šatů, které byly zároveň technologické, poetické a velkolepé, Eileen Gu dokonale ztělesnila ducha Met Gala. Její „neobyčejný“ outfit nejen přitahoval pozornost, ale také sloužil jako připomínka toho, že móda se může stát skutečným polem pro umělecké experimentování.