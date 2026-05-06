Margot Robbie ve svých 35 letech okouzluje v třpytivých zlatých šatech

Léa Michel
Extrait du film « Le loup de Wall Street »

Na Met Gala 2026 v New Yorku Margot Robbie opět strhla pozornost. Australská herečka a producentka se objevila v třpytivých zlatých šatech, které okamžitě zaujaly fotografy na slavném schodišti Metropolitního muzea umění.

Vystoupení na Met Gala 2026

Touto elegantní a zářivou siluetou hvězda filmu "Barbie" potvrdila svůj status módní ikony. Její outfit, celý pokrytý třpytivými detaily, dokonale zapadal do velkolepé atmosféry Met Gala, proslulé svými odvážnými a uměleckými outfity.

Elegantní outfit před nečekanou změnou stylu. Poté, co Margot Robbie zazářila na červeném koberci, překvapila všechny mnohem uvolněnější volbou na afterparty. V sofistikovaných šatech: herečka byla spatřena ve volných džínách v kombinaci s jednoduchým bílým tričkem. Nečekaný kontrast, který si rychle získal uživatele internetu. I v tomto minimalističtějším outfitu zůstala Margot Robbie věrná svému stylu a přidala podpatky a flitrovanou bundu, aby outfitu dodala slavnostní nádech.

Vzhledy, které inspirují fanoušky

Na sociálních sítích mnoho uživatelů chválilo tento přechod od sofistikovanosti k jednoduchosti. Někteří obzvláště ocenili, jak si Margot Robbie po tak prestižní události vybrala pohodlné oblečení. Džíny podobné těm, které nosí hvězda, také zažívají návrat na popularitě a několik značek nyní nabízí široké střihy inspirované vzhledy celebrit.

Od zlatých šatů na červeném koberci až po uvolněnější outfit po párty, Margot Robbie opět prokázala svou schopnost ovlivňovat trendy. Margot Robbie, módní ikona na červeném koberci i v ležérnějším stylu, nepřestává fascinovat každým svým veřejným vystoupením.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
V „netradičním“ oblečení tento sportovec zaujme všechny pohledy
Article suivant
Tváří v tvář kritice ohledně jejího vzhledu je reakce této herečky překvapivá.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Velkolepá žena“: v 76 letech předvádí svou postavu na červeném koberci

Čínsko-americká módní návrhářka Vera Wang opět na Met Gala 2026 strhla pozornost. V 76 letech se na červeném...

Tváří v tvář kritice ohledně jejího vzhledu je reakce této herečky překvapivá.

Jen několik dní poté, co se stala terčem kritiky na sociálních sítích, se Olivia Wilde výrazně objevila na...

V „netradičním“ oblečení tento sportovec zaujme všechny pohledy

Met Gala 2026 opět přinesla spoustu velkolepých outfitů, ale jeden host letos upoutal pozornost všech obzvláště. Freestyle lyžařka...

Herečka Jessica Alba se ve svých 45 letech dělí o roztomilé fotografie z lodi.

Americká herečka a podnikatelka Jessica Alba oslavila své 45. narozeniny tak, jak žije – intenzivně a bez zábran....

Ve vodě okouzlujícím prostředím okouzluje modelka Candice Swanepoel.

„Setkala jsem se s Měsícem z druhé strany“ – s tímto poetickým popiskem zveřejnila modelka Candice Swanepoel, známá...

„To je ale podobnost!“: Modelka Adriana Lima sdílí fotku se svými dcerami

Brazilská modelka Adriana Lima je v centru pozornosti již přes 25 let. Tentokrát se podělila o jiné světlo...