„Měli na sobě plenky“: Olivia Rodrigo hovoří o překvapivém zvyku některých fanoušků v první řadě na jejích koncertech

Fabienne Ba.
@oliviarodrigo / Instagram

Americká zpěvačka a skladatelka Olivia Rodrigo nedávno prozradila, že někteří její fanoušci byli ochotni přinést nečekané „oběti“, aby se udrželi v první řadě na jejích koncertech – dokonce si museli obléct plenky, aby „neztratili své místo“.

„Lidé nosili plenky, aby mohli sedět v první řadě.“

Během vystoupení v KISS Breakfast , jednom z nejposlouchanějších ranních rozhlasových pořadů ve Velké Británii, se Olivia Rodrigo podělila o toto odhalení. Souhlasila, že bude odpovídat na otázky moderátorů v rámci propagace svého nového alba „You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love“. Během rozhovoru prozradila historku, která okamžitě nechala tazatele beze slov: „Byla jsem na několika koncertech a festivalech, kde lidé nosili plenky, aby mohli sedět v první řadě.“

Olivia Rodrigo šla ještě dál a prozradila, že sama zažila některé z účinků této praktiky: „Je to zážitek, který jsem dokonce cítila,“ dodala. Toto odhalení zanechalo moderátory v úžasu. „Tohle je šílené chování. Nemůžu tomu uvěřit,“ zvolali jeden po druhém.

Srovnání s „padnutím míče“ v New Yorku

Aby Olivia Rodrigo poskytla kontext pro tuto praxi, nakreslila nečekanou paralelu s jednou z nejikoničtějších amerických silvestrovských tradic. „Je to trochu jako s pádem míče v New Yorku na Silvestra, všichni nosí plenky… Prostě tam celý den sedí… Je to fenomén,“ vysvětlila. Odkaz na Times Square, kde se každý rok 31. prosince několik hodin před akcí davují statisíce lidí, účinně zdůrazňuje dobře zdokumentovanou realitu: nejvyhledávanější místa vyžadují mimořádnou přípravu, někdy zahrnující překvapivé „logistické kompromisy“.

Precedent v Londýně v roce 2025

Tato historka není první svého druhu. Během koncertu, který Olivia Rodrigo pořádala v Londýně v roce 2025, se k tomuto tématu přímo na pódiu vyjadřovala. V davu si všimla cedule, kterou drželi fanoušci, kteří se za tento zvyk zasazovali. „Je to pravda? Nosíte plenky, abyste byli v první řadě?“ zeptala se jich, rozpolcená mezi překvapením a nedůvěrou. Než odpověděla se svou obvyklou velkorysostí: „Páni! To je opravdu neuvěřitelné! Miluji vás. Moc vám děkuji!“ Reakce, která vypovídá hodně o vztahu Olivie Rodrigo k jejím fanouškům: ani opovržení, ani odsuzování, ale jakýsi úžas nad jejich oddaností.

Extrémní oddanost

Kromě anekdoty Olivie Rodrigové se v pozadí vynořuje opravdová oddanost. Příchod hodiny před koncertem, neschopnost opustit své místo ze strachu, že o něj přijdete, přijetí fyzických omezení a setrvání přilepené k bariéře: to vše svědčí o hlubokém emocionálním závazku. Toto chování ilustruje širší fenomén: kulturu fanoušků, která se v posledních letech stala obzvláště intenzivní. Deky, skládací židle, dostatek jídla, tematické oblečení: vše je naplánováno. Tato logistická podpora vypovídá o místě, které koncerty zaujímají v životech těchto komunit.

Umělkyně, která si zachovává smysl pro humor

Navzdory tomuto typu chování si Olivia Rodrigo zachovává benevolentní postoj. Daleko od toho, aby své fanoušky soudila nebo se jejich jednání vysmívala, raději se s nimi směje a vnímá to jako projev lásky svým vlastním způsobem. Tento přístup je nedílnou součástí image, kterou si pěstuje od svých začátků: image přístupné umělkyně, která je v přímém kontaktu se svými fanoušky a sdílí své myšlenky nefiltrovaně v rozhovorech a na sociálních sítích. Tento přístup nepochybně do značné míry vysvětluje hlubokou vazbu, kterou k ní její komunita cítí.

Tímto nečekaným, ale zároveň poučným odhalením Olivia Rodrigo osvětluje vnitřní fungování současného popu. Kromě překvapivé povahy této anekdoty odhaluje celý kulturní fenomén: intenzivní fanouškovskou kulturu, kde někteří fanoušci jsou ochotni obětovat své pohodlí, aby zažili výjimečný okamžik se svým idolem.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
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