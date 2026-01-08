„Je to tělo zdravé ženy“: reaguje na kritiku ohledně své postavy

Lara Raj, členka K-popové skupiny KATSEYE, nedávno prolomila mlčení tváří v tvář vlně toxických komentářů o svém vzhledu. Ve zprávě zveřejněné začátkem ledna 2026 na Weverse (sociální síti, kde mohou umělci komunikovat se svými fanoušky) mladá umělkyně odsoudila zostuzování svého těla, kterému je vystavena od začátku turné.
Turné pod palbou kritiků
Uprostřed záře reflektorů a intenzivní choreografie Lara objevila temnou stránku slávy. „Během turné jsem viděla tolik nechutných rozhovorů o svém těle,“ napsala otevřeně. Někteří fanoušci, posedlí standardy ultraštíhlé krásy, její tělo nemohli vystát. Množily se urážky, během vystoupení označovali její břicho nebo křivky za „znepokojivé“.
@ari_is_rosie Jsem do ní tak bláznivá. Vlastně. @KATSEYE @LARA RAJ #katseye #lararaj #beautifulchaostour #fyp #foryoupage ♬ Killshot (Zpomalený + Reverb) - Magdalena Bay
Lara Raj vrací úder
Lara Raj se směsicí sarkasmu a neústupnosti oplácí: „Někteří lidé se tak děsí těla zdravé ženy, že je to k popukání… vzpamatujte se.“ Plně přijímá svou postavu a zároveň všem připomíná, že zdravé tělo může mít mnoho podob: být štíhlé nebo svalnaté se nemusí nutně rovnat zdraví, stejně jako kyprější postava není opakem. Daleko od toho, aby se skrývala, proměňuje útok v prohlášení o sebelásce: „Miluji své tělo a vždycky ho budu milovat. I ty bys měla milovat to své, bez ohledu na to, jak vypadá!“ Protože ano, žádné tělo si nezaslouží být souzeno.
Debata, která přesahuje sociální média
Její projev vyvolal bouřlivé diskuse na Redditu a TikToku. Zatímco mnozí tleskali její odvaze tváří v tvář toxickým standardům hudebního průmyslu, jiní setrvávali v pokrytectví: chválili „normální tělo“ a přitom se zaměřovali na své břicho. Lara se těmto zastaralým východním standardům vzepřela a všem připomněla, že hodiny tance nevylučují břicho ani křivky.
Tím, že se Lara Raj odmítá podvolit tlaku, nově definuje krásu v tomto odvětví. Její poselství rezonuje jako výzva k toleranci: tělo v pohybu si zaslouží obdiv, ne odsuzování. Ve svých pouhých 20 letech již vnucuje svou vizi a dokazuje, že skutečná síla se měří sebevědomím, nikoli v centimetrech v pase.