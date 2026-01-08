Search here...

Bradley Cooper reaguje na obvinění z plastických chirurgů

Anaëlle G.
Extrait du film « Is this thing on ? »

Bradley Cooper konečně ukončil záhadu obklopující jeho obličej. Americký herec, režisér a producent se v podcastu „ Smartless “ vyjádřil k přetrvávajícím zvěstem o plastických operacích, které se na sociálních sítích šíří už měsíce.

Bradley Cooper se vynořuje z ticha

Během jeho vystoupení v pořadu, který uváděli kanadsko-americký herec Will Arnett, americký herec, režisér a producent Jason Bateman a americký herec a producent Sean Hayes, se konverzace rychle stočila k nečekanému tématu: jeho vzhledu. Will Arnett vyprávěl, jak se ho často ptají, jaké málo známé tajemství by mohl prozradit o svém příteli Bradleym Cooperovi, vzhledem k množícím se spekulacím o možném „operačním zákroku“. Tehdy pronesl větu, která vše shrnula: „Všichni si myslí, že Bradley podstoupil operaci, ale co lidé nevědí, je, že ji nepodstoupil.“

"Samozřejmě, že nic neudělal."

Will Arnett, téměř podrážděně, trvá na svém a opakuje: „Samozřejmě, že nic neudělal,“ zatímco Jason Bateman souhlasně přikyvuje. Bradley Cooper pak potvrzuje, že v posledních týdnech k němu přicházejí cizí lidé, aby mu řekli, jak dobře vypadá, někdy naznačujíc „podezřelou“ změnu. Herec zase žádné zákroky blíže nerozvádí, nezmiňuje se o faceliftu, pouze naznačuje, že jeho tvář je výsledkem času, tvrdé práce… a vnímání ostatních.

Fámy, sítě a veřejný obraz

Moderátoři také odsoudili „nesmysly“ kolující online, videa, která rozebírají jeho údajnou „proměnu“ jako obvinění proti němu. Na sociálních sítích někteří lidé posedle porovnávají fotografie, přesvědčeni, že pravda se skrývá v jiném úhlu světla nebo vybledlé vrásce. Bradley Cooper se odmítnutím blíže vyjádřit rozhodl pro pevnou, ale záhadnou odpověď: popřel to, aniž by dále přiživoval mlýn fám.

Je ironií, že muž, který se již dříve stal středem kontroverze kvůli nošení protetického nosu ve filmu „Maestro“, je opět souzen spíše za svůj vzhled než za svou práci. Přesto by v jeho novém filmu „Is This Thing On?“, který režíroval a v němž hlavní roli hraje Will Arnett, měl v popředí zůstat jeho talent.

Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
Eva Longoria ve sportovním oblečení předvádí svou vypracovanou postavu.

