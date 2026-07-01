Na tribunách tato argentinská herečka přitahuje všechny pohledy tím, že fandí své zemi.

Julia P.
@dedominicieva / Instagram

Argentinská herečka Eva De Dominici hrdě ukázala své národní barvy. Zúčastnila se mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™, aby podpořila svůj tým Argentina. Na Instagramu sdílela fotografie z tohoto dne, na kterých se usmívala a držela šálu v barvách své země. Její zářivý vzhled okouzlil její mnoho sledujících.

Sebevědomý a podpůrný pohled

Pro tuto příležitost si Eva De Dominici oblékla černý top s dlouhým rukávem, který zkombinovala s džínovými kraťasy, páskem a botami. Ústředním bodem jejího vzhledu byl samozřejmě její modrobílý šátek s nápisem „Argentina“, kterým hrdě mávala nad hlavou. Zářila a vyzařovala nakažlivé nadšení, dokonale odpovídající duchu zápasového dne.

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Příspěvek sdílený Evou De Dominici (@dedominicieva)

Hrdý fanoušek Argentiny

Tato podpora není nijak překvapivá. Eva De Dominici, narozená v Avellanedě, předměstí Buenos Aires, nikdy neskrývala svou oddanost své zemi původu. Herečka se během mistrovství světa ve fotbale FIFA™ 2026 vydala na tribuny a s nadšením oslavila své argentinské kořeny. Byl to pro ni způsob, jak se podělit o nadšení pro svůj tým spolu s tisíci fanoušků.

Fanoušci zvítězili

Není divu, že tento příspěvek vyvolal vlnu nadšených reakcí. V komentářích uživatelé chválili její sportovní vzhled, dobrou náladu a zářivý úsměv. Mnozí byli potěšeni, že s takovou energií podporuje Argentinu. To jen potvrzuje popularitu Evy De Dominici, která má několik milionů sledujících.

Herečka s mezinárodním renomé

Kromě tohoto vystoupení Eva De Dominici potvrzuje své postavení přední herečky. Poté, co se v Argentině proslavila prostřednictvím řady telenovel, si postupně získala mezinárodní publikum, zejména díky rolím v amerických produkcích, jako je seriál „Uklízečka“. Nyní žije ve Spojených státech a věnuje se kariéře, která zahrnuje oba kontinenty, a zároveň zůstává věrná svým kořenům.

Těmito fotografiemi na tribunách Eva De Dominici dokázala, že patří mezi nejhorlivější fanynky Argentiny. S rozvěšenou šálou, sebevědomým vzhledem a dobrou náladou okouzlila své fanoušky a potvrdila, že i atmosféra na tribunách je součástí této podívané.

Julia P.
Julia P.
Jsem novinářka Julia, která s nadšením objevuje a sdílí poutavé příběhy. S kreativním stylem psaní a bystrým okem se snažím vdechnout život široké škále témat, od současných trendů a společenských problémů až po kulinářské lahůdky a tajemství krásy.
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