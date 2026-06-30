Penélope Cruz podlehla „víkendovému bobu“, současnému elegantnímu vlasovému trendu

Španělská herečka Penélope Cruz si osvojila nejnovější vlasový trend: „víkendový bob“. Elegantní a zároveň ležérní střih, který vytvořila její oblíbená kadeřnice.
Nový účes pro propagaci filmu "The Invite"
Během propagace svého nového filmu „The Invite“, který režírovala irsko-americká herečka, producentka, režisérka a scenáristka Olivia Wilde, využila Penélope Cruz dne pro tisk v Los Angeles k představení nového účesu. Zvolila decentní, ale nepopiratelně trendy změnu. „Víkendový bob“ Penélope Cruz dokonale padne mezi bradu a ramena. Tato délka nabízí několik stylistických výhod: rámuje obličej, zdůrazňuje její držení těla a umožňuje snadnou úpravu pro různé příležitosti.
Tento přístup je v souladu se strategií, kterou pěstuje od svého začátku: nenápadně vyvíjet svůj image prostřednictvím vysoce uceleného stylistického jazyka. Diskrétní transformace, které si však nadšenci módy a krásy okamžitě všimli.
„Něco, co ti dodá pocit svobody“
Nový účes Penélope Cruz má obzvláště evokativní název: „víkendový bob“. Tento termín, který zavedl hereččin kadeřník Dimitris Giannetos, označuje střih, který sahá na zátylek, někde mezi klasickým bobem a delším lalokem. Tato střední délka, na půli cesty mezi krátkým a dlouhým bobem, dokonale ztělesňuje trend „volnějších a méně strukturovaných“ střihů.
V příspěvku na Instagramu věnovaném této proměně se Dimitris Giannetos podělil o svou filozofii, která stojí za tímto novým střihem. „Chtěl jsem pro Penélope vytvořit něco svěžího a bezstarostného,“ napsal. Poté rozvedl: „Zachoval jsem luxus střihu od brady k ramenům, ale přidal texturu, prostě energii, kterou máte o víkendu! Něco, co vám dodá pocit svobody!“
Bronzový make-up pro dotvoření outfitu
Aby Penélope Cruz předvedla svůj nový účes, zvolila záměrně teplý líčení. Její zářící bronzový vzhled doplňovaly kouřové oční linky v obzvláště teplých hnědých odstínech. Černá oční linka zdůrazňovala její oči, které byly prodlouženy dlouhými, objemnými řasami. Tváře zvýraznila růžová tvářenka a rty matně fialová rtěnka.
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Vlasový trend, který je v módě
Kromě individuálního případu Penélope Cruz je „víkendový mikádo“ součástí širšího vlasového trendu, který bude patrný po celé léto 2026. Po několika sezónách, kterým dominovaly velmi dlouhé a strukturované střihy, se vlasová móda postupně vrací ke středním délkám a „volnějším“ texturám. „Líný mikádo“, „plážové vlasy“, „rozcuchaný mikádo“: všechny tyto termíny odkazují na stejnou snahu o „kontrolovanou spontánnost“.
Se svým „víkendovým bobem“ si Penélope Cruz zvolila jeden z nejtrendovějších letních účesů. Potvrzuje tak svou schopnost nenápadně se přetvářet: demonstruje, že „skutečné“ vlasové trendy nejsou ty, které vnucují striktní styl, ale ty, které otevírají novou říši svobody.