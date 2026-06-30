Camila Mendesová oslavila ve 32 letech narozeniny letním outfitem.

Julia P.
@camimendes / Instagram

Americká herečka a producentka Camila Mendes oslavila své narozeniny za slunečného počasí. U příležitosti svých 32. narozenin sdílela na Instagramu fotografii pořízenou na její oslavě. S úsměvem na tváři a dortem v každé ruce okouzlila své sledující touto radostnou fotografií.

Krásné a slunečné narozeniny

Na této fotografii pózuje Camila Mendes venku na sluncem zalité párty. „V jedné ruce brigadeiro, v druhé cupcake. 32 je skvělý začátek!“ hravě napsala k obrázku. Sladké pokývnutí – brigadeiro je slavná brazilská sladkost, pocta jejímu dědictví – udává tón této oslavě přátelské atmosféry a potěšení. V pozadí dotváří sváteční scénu stůl proložený pečivem.

Přirozený, letní vzhled

Co se týče stylu, Camila Mendes zvolila uvolněný, letní vzhled. Oblékla si top s úzkými ramínky a jemným květinovým potiskem na žlutém pozadí, který zkombinovala s džínovou sukní zdobenou třpytivými vzory. Sluneční brýle na hlavě a krátký mikádo dotvářely tento sluncem zalitý a ležérní vzhled. Přirozený a zářivý styl, dokonale hodící se k letní atmosféře večírku.

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Příspěvek sdílený uživatelem Camila Mendes (@camimendes)

Fanoušci se sešli v hojném počtu

Není divu, že tento narozeninový příspěvek vyvolal vlnu reakcí. V komentářích ji uživatelé internetu zahrnuli komplimenty a přáními všeho nejlepšího a chválili jak její dobrou náladu, tak letní vzhled. To potvrzuje náklonnost, kterou k ní její fanoušci chovají a oceňují tyto osobnější okamžiky, o které se rozhodne sdílet.

Touto narozeninovou fotografií Camila Mendes s chutí a dobrou náladou oslavila své 32. narozeniny. Není divu, že to potěšilo její fanoušky, z nichž mnozí jí popřáli k narozeninám.

Julia P.
Julia P.
Jsem novinářka Julia, která s nadšením objevuje a sdílí poutavé příběhy. S kreativním stylem psaní a bystrým okem se snažím vdechnout život široké škále témat, od současných trendů a společenských problémů až po kulinářské lahůdky a tajemství krásy.
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