Camila Mendesová oslavila ve 32 letech narozeniny letním outfitem.

Americká herečka a producentka Camila Mendes oslavila své narozeniny za slunečného počasí. U příležitosti svých 32. narozenin sdílela na Instagramu fotografii pořízenou na její oslavě. S úsměvem na tváři a dortem v každé ruce okouzlila své sledující touto radostnou fotografií.
Krásné a slunečné narozeniny
Na této fotografii pózuje Camila Mendes venku na sluncem zalité párty. „V jedné ruce brigadeiro, v druhé cupcake. 32 je skvělý začátek!“ hravě napsala k obrázku. Sladké pokývnutí – brigadeiro je slavná brazilská sladkost, pocta jejímu dědictví – udává tón této oslavě přátelské atmosféry a potěšení. V pozadí dotváří sváteční scénu stůl proložený pečivem.
Přirozený, letní vzhled
Co se týče stylu, Camila Mendes zvolila uvolněný, letní vzhled. Oblékla si top s úzkými ramínky a jemným květinovým potiskem na žlutém pozadí, který zkombinovala s džínovou sukní zdobenou třpytivými vzory. Sluneční brýle na hlavě a krátký mikádo dotvářely tento sluncem zalitý a ležérní vzhled. Přirozený a zářivý styl, dokonale hodící se k letní atmosféře večírku.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Fanoušci se sešli v hojném počtu
Není divu, že tento narozeninový příspěvek vyvolal vlnu reakcí. V komentářích ji uživatelé internetu zahrnuli komplimenty a přáními všeho nejlepšího a chválili jak její dobrou náladu, tak letní vzhled. To potvrzuje náklonnost, kterou k ní její fanoušci chovají a oceňují tyto osobnější okamžiky, o které se rozhodne sdílet.
Touto narozeninovou fotografií Camila Mendes s chutí a dobrou náladou oslavila své 32. narozeniny. Není divu, že to potěšilo její fanoušky, z nichž mnozí jí popřáli k narozeninám.