Shakira oslavuje mistrovství světa ve fotbale řadou sportovních a barevných outfitů

Léa Michel
@shakira / Instagram

Shakira opět potvrdila své trvalé spojení s mistrovstvím světa ve fotbale. Kolumbijská zpěvačka a skladatelka oslavila velký fotbalový turnaj v energickém videu sdíleném na Instagramu. V něm tančí na svou novou píseň a zároveň předvádí sérii sportovních a barevných outfitů inspirovaných soutěžícími národními týmy. To jí nepochybně opět vyneslo přezdívku „Královna mistrovství světa“.

Série outfitů inspirovaných fotbalem

V celém videu Shakira předvádí řadu outfitů s fotbalovou tématikou. Objevuje se v červenobílém pruhovaném crop topu v kombinaci s bílou plisovanou sukní, v modrém dresu s uzlem a bílými rozšířenými mini kalhotami a v krátkém bílém fotbalovém dresu s patchworkovou džínovou sukní. To vše jsou moderní pojetí klasického oblečení fotbalového fanouška, nově pojatého s opravdu módním nádechem.

Pocta soutěžícím výběrům

Shakira také vzdává hold několika klíčovým národům v soutěži. Je vidět v dresu Argentiny, stylizovaném jako krátké šaty, v kombinaci s teniskami na platformě, zářivě žlutým brazilským topem a tmavě modrým topem s džínovými kraťasy. Hravý způsob, jak oslavit barvy hlavních týmů turnaje a zároveň předvést svůj vlastní styl.

Video v rytmu skladby „Dai Dai“

Toto virální video je zasazeno do rytmu písně „Dai Dai“, což je spolupráce Shakiry s Burna Boy, jedna z oficiálních písní mistrovství světa ve fotbale™ 2026. Díky odborně choreografickému vystoupení, nakažlivé energii a vybroušenému make-upu Shakira předvádí celou škálu svého talentu. Video si rychle získalo miliony lajků a fanoušci její výkon houfně chválili.

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Příspěvek sdílený uživatelem Shakira (@shakira)

„Královna mistrovství světa“

Toto nejnovější poctění potvrzuje Shakiřino výjimečné postavení. Po léta je úzce spojena s mistrovstvím světa ve fotbale, pro které nahrála několik ikonických písní. Toto spojení je tak silné, že ji její fanoušci ochotně nazývají „Královnou mistrovství světa“.

Touto sérií sportovních a barevných outfitů oslavuje Shakira mistrovství světa ve fotbale stylově a energicky. Zpěvačka kombinuje pocty národním týmům s citem pro dramatiku a znovu potvrzuje své jedinečné spojení s touto událostí. Není divu, že to její fanoušky jistě potěší.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
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