Jessica Alba bez make-upu odhaluje svou rutinu pro zářivou pleť

Americká herečka, modelka a podnikatelka Jessica Alba odhaluje bez make-upu svou rutinu pro zářivou pleť, kterou zvěčnila na „raw selfie“ před oscarovou párty Vanity Fair 2026.

Úžasně přirozené selfie

19. března 2026 sdílela Jessica Alba selfie bez make-upu, na které předvedla svou zářivou pleť. Fotografie, kterou zveřejnil její kosmetický partner pro tento večer, ukazuje Jessicu čerstvě po pleťovém ošetření Signature Healing Growth Factor Lift. Cílem je zářivá a přirozeně vypadající pleť.

Rutina dekódována

Postup začíná hydratačním čisticím přípravkem, po kterém následuje probiotická mlha pro obnovení rovnováhy mikrobiomu pleti. Poté se aplikuje několik sér: Multi Peptides & Growth Factor pro lifting, Copper Tripeptide pro revitalizaci, následuje zpevňující oční krém a regenerační balzám na rty. Výsledkem je zářivá pleť připravená na červený koberec.

Jeho rituál „přípravy“ ve videu

Jessica Alba také zveřejnila video s přípravami , ve kterém si nanáší sérum, oční klapky a LED světlo, poté si nalíčí kouřově hnědý make-up, ztmavne tváře a nasadí lesklé růžové rty. S matchou v ruce má hnědé vlasy upravené do objemného foukaného účesu a dlouhé nehty zdobí elegantní francouzské špičky. Dojemný pohled ukazuje jejího partnera, amerického herce kolumbijského a mexického původu Dannyho Ramireze, jak ji objímá.

Finální vzhled v třpytivě černém Valentino

Na pooscarovou párty si Jessica Alba oblékla černé šaty s flitry a peřím, náhrdelník Chopard, kabelku Ahikoza By Bram a lodičky s špičatou špičkou. Tento kontrast surového a luxusního vzhledu dokonale ilustroval její filozofii: zdravý podklad podtrhne jakýkoli make-up.

Stručně řečeno, Jessica Alba dokazuje, že ve 44 letech se zářivá pleť dosahuje rutinou bez zbytečného make-upu. Odhalila tajemství „hvězdné pleti“, která jsou přístupná a vědecky ověřená.

Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
