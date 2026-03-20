Jessica Alba bez make-upu odhaluje svou rutinu pro zářivou pleť

Americká herečka, modelka a podnikatelka Jessica Alba odhaluje bez make-upu svou rutinu pro zářivou pleť, kterou zvěčnila na „raw selfie“ před oscarovou párty Vanity Fair 2026.
Úžasně přirozené selfie
19. března 2026 sdílela Jessica Alba selfie bez make-upu, na které předvedla svou zářivou pleť. Fotografie, kterou zveřejnil její kosmetický partner pro tento večer, ukazuje Jessicu čerstvě po pleťovém ošetření Signature Healing Growth Factor Lift. Cílem je zářivá a přirozeně vypadající pleť.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Rutina dekódována
Postup začíná hydratačním čisticím přípravkem, po kterém následuje probiotická mlha pro obnovení rovnováhy mikrobiomu pleti. Poté se aplikuje několik sér: Multi Peptides & Growth Factor pro lifting, Copper Tripeptide pro revitalizaci, následuje zpevňující oční krém a regenerační balzám na rty. Výsledkem je zářivá pleť připravená na červený koberec.
Jeho rituál „přípravy“ ve videu
Jessica Alba také zveřejnila video s přípravami , ve kterém si nanáší sérum, oční klapky a LED světlo, poté si nalíčí kouřově hnědý make-up, ztmavne tváře a nasadí lesklé růžové rty. S matchou v ruce má hnědé vlasy upravené do objemného foukaného účesu a dlouhé nehty zdobí elegantní francouzské špičky. Dojemný pohled ukazuje jejího partnera, amerického herce kolumbijského a mexického původu Dannyho Ramireze, jak ji objímá.
Finální vzhled v třpytivě černém Valentino
Na pooscarovou párty si Jessica Alba oblékla černé šaty s flitry a peřím, náhrdelník Chopard, kabelku Ahikoza By Bram a lodičky s špičatou špičkou. Tento kontrast surového a luxusního vzhledu dokonale ilustroval její filozofii: zdravý podklad podtrhne jakýkoli make-up.
Stručně řečeno, Jessica Alba dokazuje, že ve 44 letech se zářivá pleť dosahuje rutinou bez zbytečného make-upu. Odhalila tajemství „hvězdné pleti“, která jsou přístupná a vědecky ověřená.