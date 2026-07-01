„Nenucená třída“: Bella Hadid předvádí ležérní vzhled

Léa Michel
@bellahadid / Instagram

Americká modelka Bella Hadid sdílela na Instagramu sérii každodenních fotek, na kterých předvádí svůj nenucený styl. Tato demonstrace „nenucené elegance“ zaujala její sledující, kteří obzvláště chválili její zlatavě blond vlasy.

Uvolněný a nenáročný šatník

V tomto kolotoči Bella Hadid předvádí několik outfitů s přirozeným a minimalistickým nádechem. Někdy ji vidíme v bílém tričku a světlých kalhotách na selfie před zrcadlem, jindy v jemných a romantických bílých volánkových šatech a někdy v bílém tílku v kombinaci s rozšířenými džínami s nízkým pasem, zalitými světlem. To vše jsou jednoduché a nadčasové kousky, které zdůrazňují decentní eleganci. Tento přístup dokonale ilustruje umění uvolněného oblékání.

Blond, barva, na které se shodne každý.

Důvod, proč byly tyto fotografie tak populární, tkví také v jednom detailu, který nezůstal bez povšimnutí: její blond vlasy. Bella Hadid, která má obvykle dlouhé tmavé vlasy, zde vypadá úžasně v slunnějším odstínu, který rozjasňuje její opálenou pleť. V komentářích mnoho jejích sledujících její volbu chválilo a někteří napsali, že „tuto barvu na ní milují“. Zdá se, že jde o všeobecně uznávanou vlasovou proměnu.

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Příspěvek sdílený Bellou 🦋 (@bellahadid)

Umění „modelu mimo službu“

Tyto snímky potvrzují talent Belly Hadid pro styl „model off-duty“ – ten uvolněný vzhled, který modelky nosí i mimo přehlídkové molo. Daleko od sofistikovaných outfitů z červeného koberce se hvězda spoléhá na dobře zvolené základy, přirozenou krásu a uvolněný přístup. Tato decentní elegance paradoxně vyžaduje skutečný smysl pro styl a evidentně inspiruje miliony jejích sledujících.

S tímto uvolněným střihem a sluncem políbenou barvou vlasů Bella Hadid dokazuje, že elegance a jednoduchost jdou často ruku v ruce. Mezi dobře zvolenými základy a zářivou krásou vytváří ležérní vzhled, který opět potvrzuje její ikonický status. Není divu, že to její fanoušky jistě potěší.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
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