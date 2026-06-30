Jednapadesátiletá Hannah Waddinghamová způsobila senzaci v sametových šatech během vzácného veřejného vystoupení.

Britská herečka a zpěvačka Hannah Waddingham nedávno v Londýně způsobila senzaci v sametových šatech v doprovodu svého nového partnera – jednalo se o jedno z jejích vzácných veřejných vystoupení jako páru.
Dlouho očekávaná světová premiéra v Londýně
Hannah Waddingham se zúčastnila světové premiéry svého nového seriálu „Ride or Die“ v Londýně. Herečka, která se proslavila seriálem „Ted Lasso“, za který získala cenu Emmy, představila svůj nejnovější televizní projekt obklopena celým svým týmem. Tento významný milník v její kariéře byl o to výjimečnější díky přítomnosti jejího partnera.
Sametové šaty s ramínky
Pro svůj londýnský výstup zvolila Hannah Waddingham obzvláště elegantní šaty. Hluboké sametové šaty se vyznačují výstřihem do V s ramínky, zdobeným volánky, výstřihem do V a vysokým bočním rozparkem sahajícím až k stehnům. Tato stylistická volba odráží Hannah Waddingham afinitu k elegantním módním kouskům, které zároveň vyzařují sofistikovanost a modernu.
Pečlivě vybrané doplňky
Aby Hannah Waddingham tento outfit doplnila, zvolila doplňky, které dokonale doplňovaly její šaty. Na nohou měla páskové podpatky v teplém hnědém odstínu, které celkovému vzhledu dodaly nádech jemnosti. V uších jí visící diamantové náušnice chytaly světlo s každým otočením hlavy a vyjadřovaly jemnou eleganci.
Její slavné platinové vlasy byly upravené do vysokého drdolu, který jí plně rámoval obličej a zdůrazňoval architektonické linie šatů. Krásný vzhled, který dokonale doplňoval její celkový vzhled.
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Vystoupení po boku Nicka Beresforda-Clearyho
Další velkou novinkou večera byla přítomnost jejího nového partnera Nicka Beresforda-Clearyho. Pár se poprvé oficiálně objevil na veřejnosti začátkem června 2026 na akci Power of Women časopisu Variety v Londýně. Hannah Waddinghamová si tehdy již oblékla šaty s ramínky z luminiscenční látky, která zachycovala světlo.
Herečka s rychle rostoucí kariérou
Kromě tohoto nového soukromého života Hannah Waddingham nadále září i profesionálně. Herečka, známá širokému publiku pro roli Rebeccy Welton v úspěšném seriálu „Ted Lasso“, který jí vynesl cenu Emmy, v posledních letech neustále diverzifikuje svou kariéru. Od filmových rolí a účasti na charitativních akcích až po role v několika velmi očekávaných produkcích se Hannah Waddingham etablovala jako jedna z nejuznávanějších osobností své generace.
V sametových šatech, diamantových náušnicích a platinovém drdolu se Hannah Waddinghamová objevila na jednom ze svých nejpamátnějších vystoupení roku. Ukázala, že ve světě módy, stejně jako v životě, se některé z nejvýznamnějších okamžiků také nejsnadněji oslavují.