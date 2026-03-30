V 51 letech tato herečka přiznává, že chce randit s mladšími muži.

Julia P.
@chelseahandler / Instagram

Americká herečka a komička Chelsea Handler se nedávno v epizodě podcastu Angie Martinez „IRL“ podělila o své názory na vztahy a věkové rozdíly. Vysvětlila, že její přístup k romantickým vztahům se v průběhu času vyvíjel, což ji vedlo k tomu, že nyní randí s partnery mladšími než je ona sama.

Silná vize romantického života

Chelsea Handler, známá svou otevřeností, prohlásila, že ve dvaceti a třiceti letech měla tendenci randit s muži staršími. Od čtyřiceti let se však její pohled na věc změnil. Nyní říká, že se cítí svobodná dělat jiná rozhodnutí v souladu se svým životním stylem a osobními prioritami.

„Když mi bylo 20 nebo 30, vždycky jsem chodila se staršími muži,“ vysvětlila a dodala, že se tehdy rozhodla prozkoumat jinou dynamiku. S humorem vzpomínala na svůj vývoj a prohlásila: „Teď jdu opačným směrem, protože jsem příliš fit na to, abych chodila s někým, komu je 65.“

Důležitost nezávislosti

Chelsea Handler také zdůraznila zásadní roli nezávislosti ve svém životě. Během svého projevu vysvětlila, že nechce budovat svůj každodenní život pouze kolem romantického vztahu. Zdůraznila, jak moc si váží své svobody, zejména v tom, jak cestuje a organizuje si svůj časový harmonogram.

„Miluji cestování, miluji setkání s muži, ale nechci, aby někdo neustále působil v mém prostoru,“ svěřila se. Komička popsala své smýšlení jako touhu zachovat si autonomii a zároveň zůstat otevřená různým typům vztahů. Také hovořila o svém pohledu na manželství, které považuje za méně centrální instituci než dříve, a zároveň uznala, že k tomuto tématu přistupuje s humorem.

Vývoj reprezentací

Veřejné prohlášení Chelsea Handlerové je součástí širšího kontextu, v němž některé veřejné osobnosti sdílejí odlišné názory na romantické vztahy, zejména pokud jde o věkový rozdíl mezi partnery. Tato vyprávění přispívají k rozšíření tradičních představ o párech a romantických vztazích. Otevřeným vyjádřením svého pohledu Chelsea Handlerová přispívá k širší diskusi o společenských očekáváních týkajících se věku, nezávislosti a osobních rozhodnutí.

Chelsea Handler svými výroky zdůrazňuje přístup k romantickým vztahům založený na individuální svobodě a osobním růstu. Její svědectví ilustruje rozmanitost cest a možností vztahů a připomíná nám, že očekávání se mohou vyvíjet s danými zkušenostmi a životními etapami.

