V sošných šatech Heidi Klum přitahuje všechny pohledy

Léa Michel
@heidiklum / Instagram

Heidi Klum zdobila červený koberec 79. ročníku filmového festivalu v Cannes (12.–23. května 2026) při zahajovacím ceremoniálu a promítání filmu „Elektrická Venuše“. Německo-americká modelka a televizní osobnost zvolila sošné šaty v pudrově broskvovém odstínu, zdobené monumentální květinovou aplikací. Její vystoupení bylo bezpochyby jedním z nejpamátnějších módních momentů večera.

Silueta koncipovaná jako umělecké dílo couture

Šaty, které nosí Heidi Klum, jsou výtvorem Elieho Saaba, libanonského návrháře proslulého svými velkolepými couture kousky. Design se vyznačuje strukturovaným živůtkem a přiléhavou siluetou, která zdůrazňuje vertikální linie postavy. Šaty poté splývají do plynulého sloupu, který sahá až k podlaze, což celkovému vzhledu dodává sošný a zároveň elegantní vzhled.

Charakteristickým detailem tohoto kousku je velká aplikace květiny na přední straně v odstínech broskvové a světle růžové. Vzadu splývá z pasu splývavá splývavá řasenka, která vytváří efekt pohybu. Odvážná a romantická volba designu.

Slavnostní zahájení ve znamení noblesy

Vystoupení Heidi Klum bylo součástí obzvláště oslnivého zahajovacího ceremoniálu. Vedle osobností, jako byla americká herečka, producentka a režisérka Demi Moore – členka poroty pro rok 2026 –, americká herečka a producentka Jane Fonda a britská herečka Dame Joan Collins, patřila Heidi Klum mezi nejfotografovanější hosty večera. Festival zahájila světová premiéra filmu „La Vénus Électrique“ (Elektrická Venuše), dramatu režiséra Pierra Salvadoriho, které se odehrává v bohémské Paříži v roce 1928.

S těmito romantickými i architektonickými šaty od Elie Saaba Heidi Klum opět dokázala své mistrovství na červeném koberci v Cannes. Díky květinovým detailům, splývavému splývání a sošné siluetě vyniká její vzhled jako jeden z módních vrcholů této vernisáže v roce 2026 – a potvrzuje, pokud by bylo potřeba dalších důkazů, jedinečnou auru německo-americké modelky a televizní moderátorky na Croisette.

Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
