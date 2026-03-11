„Nová Pamela Anderson“: tato modelka se proslaví v obsazení dalšího filmu „Pobřežní hlídka“

Americká modelka a televizní osobnost Brooks Nader se připojila k obsazení remaku seriálu "Pobřežní hlídka". Oznámila to na svém Instagramu 9. března a potvrdila tak svou roli pravidelné herečky v seriálu stanice Fox, který je naplánován na sezónu 2026/27.
Selene, otevřená soupeřka
Brooks Nader by hrál Selene, kapitánku plavčíků ze Zuma Beach, popisovanou jako „otevřená“ a vynikající ve své práci, ale neustále v neshodách s Hobiem Buchannonem (Stephen Amell), kapitánem „Pobřežní hlídky“. Jejich již tak výbušná rivalita se zintenzivní, když Hobie do svého týmu přivede svou dceru Charlie (Jessica Belkin), což odhalí napětí, které sahá mnohem hlouběji než jen pouhé profesní rozdíly.
Obsazení, které slibuje velkolepou show
Brooks Nader se připojuje k již tak působivému obsazení: americké herečce Hassie Harrison (Nat), americkému herci Thaddeusi LaGroneovi (Brad), herečce Jessice Belkin (Charlie) a americkému herci Davidu Chokachimu, který si zopakuje svou opakující se roli Codyho Madisona, manažera baru The Shoreline a mentora mladých plavčíků.
Fanoušci v šílenství
Toto oznámení rozpoutalo sociální média: „Nová Pamela Anderson je tady!“ , „Brooks Nader jako Selene je perfektní, bude úžasná!“ , zvolali fanoušci, kteří se nemohli dočkat, až uvidí tuto módní bombu v legendárním červeném oblečení pro adrenalinové záchranné akce a žhavé dějové linie v restartu „Pobřežní hlídky“.
Stručně řečeno, Brooks Nader se stává novou charismatickou postavou rebootu "Pobřežní hlídky" a slibuje oživení kultovního seriálu z 90. let. Díky své roli výbušné kapitánky je již nyní označována za ikonu této nové generace plavčíků.