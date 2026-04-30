Amal Clooney radikálně mění svůj styl a nezůstává to bez povšimnutí.

Libanonsko-francouzsko-britská právnička a manželka amerického herce George Clooneyho – Amal Clooneyová – vždy ztělesňovala na červeném koberci klasickou eleganci: dlouhé šaty, bezchybné střihy, rozpuštěné vlasy a rafinovaný, decentní styl. 27. dubna 2026 se rozhodla všechny překvapit tím, že se s tímto nadčasovým image rozešla.
Slavnostní galavečer Chaplin Award, večer na počest George
51. galavečer udílení cen Chaplin se konal v Alice Tully Hall v newyorském Lincoln Center – největší každoroční filmové akci v Lincoln Center, která každoročně oceňuje významné příspěvky ke kinematografii. Laureátem v roce 2026 byl americký herec George Clooney. Na červeném koberci řekl časopisu People , že převzetí ceny bylo „šílené“ a „trochu trapné“ – ale také „zábavné“. Když se ho zeptali na jeho přípravu, zažertoval: „Nepřipravuješ se – piješ.“
Fialové minišaty od Balenciaga, které se vymykají všem očekáváním
Obvyklým charakteristickým outfitem Amal Clooney na červeném koberci jsou dlouhé šaty, takže tento outfit představoval skutečnou změnu. Na 51. galavečeru udílení cen Chaplin Awards měla na sobě tmavě fialové minišaty z kolekce Balenciaga jaro 2026, které navrhl Pier Paolo Piccioli. Top s odhalenými rameny byl vyroben s pláštěnkou inspirovanou tulipánem. Kratší, přiléhavější sukně byla vzadu zakončena panelem látky, který umocňoval vrstvený a objemný efekt.
Amal Clooney doplnila svůj outfit zlatými lodičkami se špičatou špičkou a zlatou kabelkou od Begüm Khan. Z šperků zvolila Cartier: náušnice Panthère de Cartier s leopardím motivem a smaragdovýma očima, náramek Clash de Cartier a prsten Indomptables ve tvaru zvířete s drahokamy.
Drdol a nový melír, totální proměna
„Změna“ se neskončila u šatů. Amal je známá svými dlouhými, lesklými vlasy, ale její kadeřník Dimitris Giannetos – který nedávno zjemnil její barvu světlejšími melíry – zvolil vzácný, pružný culík, který dodal vlasům pocit svěžího směru. Tyto nové vlasy stylista nazval „melír La Panthère“ a popsal je jako „odvážné, ale zároveň nenucené a velmi elegantní“.
Pohled, který rozděluje online
Reakce tisku a uživatelů internetu byly okamžité – a smíšené. Někteří chválili odvážnost tohoto odklonu od jejího obvyklého stylu, zatímco jiní litovali absence „klasické sofistikovanosti“, která z Amal Clooney obvykle dělá jednu z nejlépe oblékaných osob na světě.
Tento typ debaty je především připomínkou toho, jak je vzhled žen nadále zkoumán, komentován a přehnaně posuzován. Ani jejich těla, ani jejich výběr oblečení by neměly být předmětem neustálého veřejného hodnocení. A především, „modernost“ nebo „odvážnost“ nejsou neslučitelné s elegancí: Amal Clooney v krátkých šatech ji nedělá méně šik. Styl se neměří délkou lemu ani dodržováním přísných pravidel.
Fialové minišaty, drdol, šperky s leopardím vzorem – Amal Clooneyová nebyla z těch, které by mohly překvapit. Ale na 51. ročníku slavnostního předávání cen Chaplin ano. Ať už se vám změna líbí nebo ne, dokazuje jednu věc: i po letech na červených kobercích je stále schopná vzbudit rozruch.