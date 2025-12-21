„Nová Madonna?“: Kdo je Adela, nová ikona, která vzbudila rozruch?

Dvaadvacetiletá slovenská zpěvačka Adéla je pro svůj odvážný styl a vystoupení přezdívána „nová Madonna“. Ztělesňuje generaci asertivních popových hvězd, které jsou provokativní i podmanivé a zároveň prosazují jedinečnou uměleckou identitu.
Od počátků k mezinárodnímu uznání
Adéla se narodila v roce 2003 v Bratislavě na Slovensku a od tří let vyrůstala v Moskvě obklopena baletem. Hannah Montana ji inspirovala k tomu, aby snila o hudební kariéře. Jako tanečnice se naučila anglicky sledovaním amerických televizních seriálů a rychle se cítila „amerikanizovaná“, což ji odlišilo od konzervativní slovenské společnosti. Jako teenagerka se připojila k Vídeňskému státnímu baletu a poté se přestěhovala do Londýna a Los Angeles, aby se věnovala své kariéře.
V roce 2023 se zúčastnila soutěže Dream Academy, kde byla předčasně vyřazena, a to i přes vystoupení jihokorejské dívčí K-popové skupiny Blackpink s písní „Pink Venom“. Tato zkušenost, kterou sama popisuje jako „nejhorší rok svého života“, ji vynesla ke slávě prostřednictvím dokumentárního seriálu na Netflixu „Pop Star Academy: Katseye“.
Výbušná kariéra a prestižní spolupráce
Adéla zahájila svou sólovou kariéru v roce 2024 albem „Homewrecked“, které ocenil časopis Out Magazine, a následovalo album „Superscar“. V roce 2025 ji kanadská umělkyně, hudebnice a zpěvačka Grimes kontaktovala přes TikTok, aby se podílela na produkci alba „MachineGirl“, k němuž se připojila i Sofia Wylie a producent se v něm objevil v cameo roli. Podepsala smlouvu s Capitol Records, kde vydala album „DeathByDevotion“ (produkované Dylanem Bradym), v srpnu následovalo EP „The Provocateur“ a v roce 2026 předskokala Demi Lovato.
Proč je srovnávána s Madonnou… a proč vyniká
Mnozí považují Adélu za „novou Madonnu“ pro její texty o rozkoši, provokativní choreografii a rebelský přístup, který se vzpírá normám. Stejně jako královna popu mísí explozivní pop s tancem. Adéla však trvá na svém „jedinečném a nesrovnatelném stylu“: její texty divadelním způsobem zveličují její skutečný život a její popová hudba obsahuje sofistikované harmonie. Nenapodobuje, ale znovuobjevuje.
Stručně řečeno, Adéla představuje osvobozený, queer-friendly a globální popový zvuk, zrozený z éry TikToku a reality show. Její raketový vzestup – od vyřazení z reality show k umělkyni podepsané s Capitolem – dokazuje, že není jen napodobitelkou: je skutečnou dědičkou, která si buduje vlastní legendu.